El Barça arrolla al anfitrión y se acerca a Colonia

El Barça, liderado por un brillante Adrián Sola, sacó billete a la final de su ronda clasificatoria de la Youth Club Trophy al superar al conjunto anfitrión, el OTP Bank - PICK Szeged por un claro 23-32. Una victoria que deja al juvenil azulgrana a un paso de la FInal 4 que se disputará en Colonia en paralelo a la de la EHF Champions.

En la otra semifinal el Kolstad Handball se impuso por la mínima al Orlen Wisla Plock (30-29) para citarse con los azulgranas. El conjunto polaco ya quedó eliminado el curso pasado en la ronda de clasificación, en la que tuvo que disputar el partido por el tercer puesto, en el que perdió contra el Iskra Kielce por 27-32. El Kolstad, por su parte, no llegó a participar en esa primera edición, por lo que se estrena como finalista de esta ronda de clasificación.

Adrián Sola, que entró en la convocatoria de este partido tras disputar el duelo de ASOBAL del sábado con el primer equipo, se colocó la capa de líder y con once dianas fue el máximo anotador azulgrana, seguido de Yoel Vázquez, que sumó siete a su cuenta particular. Cabe destacar que el navarro actúa habitualmente en el primer equipo como extremo, disputó este partido como lateral derecho, una posición ya conocida para él.

Un jugador de futuro

Sola, de 17 años, se ha convertido en una de las grandes perlas de la cantera azulgrana y pese a sus convocatorias con el primer equipo, el técnico del juvenil, Álvaro Polo, no quiso prescindir de su jugador más valioso.

Sola llegó al Barça el verano de 2023 procedente del Helvetia Anaitasuna y se incorporó al Cadete A. Al año siguiente pasó al juvenil y debutó en el primer equipo a las órdenes de Carlos Ortega el pasado 9 de marzo en Cangas del Morrazo con 16 años, 10 meses y 22 días.

Adrián Sola, durante el partido / EHF

Con 74 goles en 19 partidos disputados (3,89 de media) esta temporada en ASOBAL, Sola es el segundo máximo goleador azulgrana en la competición doméstica, solo por detrás de Dani Fernández que promedia 5,12 dianas por partido (suma 87 en 17 encuentros).

El pasado mes de diciembre el Barça ha anunció su renovación hasta 2028 con un contrato profesional.

La final será este miércoles 1 de abril a partir de las 17.00 horas.