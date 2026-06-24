El Barça arrasa en la Champions: Fàbregas, Aleix, Makuc y Nielsen en el siete inicial de la EHF

Nutrida representación del Barça en la EHF Excellence Awards 2025/26. El organismo internacional ha hecho oficial este miércoles la lista de galardonados en esta lista que reconocer a los mejores jugadores de la temporada europa.

El Barça, campeón de la Machineseeker EHF Champions, ha visto reconocido el trabajo del curso con un total de cuatro jugadores en el siete inicial de la campaña: Ludovic Fàbregas como mejor defensa, Aleix Gómez como mejor extremo derecho, Emil Nielsen como mejor portero y Domen Makuc como mejor central.

Cuatro azulgranas en el Siete ideal de la EHF / FCB

La extensa representación azulgrana supone un reconocimiento a un curso casi perfecto en la competición continental en el que el conjunto de Carlos Ortega solo ha concedido una derrota, contra el Magdeburgo en la fase de grupos. Un éxito que ha llevado a Ludovic Fàbregas a liderar la mejor defensa de la Champions con 27,7 goles encajados por partido, a Emil Nielsen con el portero con mejor porcentaje de paradas (34,4 %). Por su parte, Aleix Gómez ha superado la barrera de los 100 goles en la Final Four, al marcar 14 goles en 15 intentos en esta edición. Por último, Domen Makuc consiguió el MVP en Colonia.

A la espera del MVP

Los cuatro jugadores del Barça están acompañados en por tres del Füchse Berlin, subcampeón, y uno del SC Magdeburgo, finalista. El Equipo de la Temporada se basa en la votación de cuatro grupos de interés: aficionados, jugadores, entrenadores y medios de comunicación, cada uno de los cuales representa el 25 por ciento de los votos. Cabe destacar que las votaciones no solo tienen en cuenta la temporada europea, sino también el trabajo con las respectivas selecciones.

Equipo masculino de la temporada 2025/26: • Portero: Emil Nielsen (Dinamarca / Barça) • Extremo izquierdo: Tim Freihöfer (Alemania / Füchse Berlín) • Lateral izquierdo: Lasse Andersson (Dinamarca / Füchse Berlín) • Central: Domen Makuc (Eslovenia / Barça) • Jugador de línea: Magnus Saugstrup (Dinamarca / SC Magdeburg) • Lateral derecho: Mathias Gidsel (Dinamarca / Füchse Berlín) • Extremo derecho: Aleix Gómez (España / Barça) • Defensa: Ludovic Fabregas (Francia / Barça)

En este caso, Dinamarca, campeona del Europeo, ha aportado a esta lista un total de cuatro jugadores: Lasse Andersson, Magnus Saugstrup, Mathias Gidesel y el azulgrana Nielsen.

De este listado, la EHF seleccionará al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, que será desvelado más adelante, durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Champions, el viernes 26 de junio a las 11:00 CEST.