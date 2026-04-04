El Barça, en modo apisonadora hacia el título

El Barça mantuvo su pleno en la Liga Nexus ASOBAL y firmó su victoria 23 al superar a un histórico como el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (23-38) que se encuentra luchando por salir de la zona baja de la clasificación.

Cajasol Ángel Ximénez P. Genil - Barça (ASOBAL, 04-04-2026) ASOBAL PGE 23 38 BAR Alineaciones Cajasol Ángel Ximénez P. Genil Cesar Oliveira; David Estepa (1), Youseff (1-), Claudio Ramos (5), Lucas Azien (4), Paco Bernabéu (1), Mario Dorado (3) - siete inicial - De Hita, Simonet, Ramos (2), Cuenca (2), Hinojosa (3) Barça Hallgrimson, Carlsbogard (4), Dicka Mem (5), Aleix Gómez (2), Makuc (3), Ludovic Fàbregas, Peter Cikusa (1) - siete inicial- Filip Saric, Djordje Cikusa (1), Janc (1), N'Guessan (2), Grau (3), Elderaa (5), Barrufet (6), Daniel Fernández (5)

Los azulgranas se adaptaron al estilo de juego impuesto por el equipo de Antonio Malla y liderados por Ian Barrufet se acercaron un poco más al decimonoveno título de liga consecutiva. Un objetivo que podría haber alcanzado la próxima jornada en el Palau de ganar a ADEMAR (10 de abril, 19.00 horas), pero que deberá esperar después del empate de este viernes de Fraikin Granollers sobre el segundo clasificado, el Dicorpebal Logroño La Rioja.

Ritmo pausado

Había mucho en juego en el Pabellón Municipal Alcalde Miguel Salas, con los locales en plena batalla por la salvación y la lección aprendida. El planteamiento estaba claro, no dejar a los azulgranas aplicar su habitual juego rápido de jugadas fluidas y los azulgranas respondieron con un planteamiento tranquilo, sin correr demasiado en los compases iniciales.

El Barça necesitó casi tres minutos para hacer el primero, que llegó de la mano de Carlsbogard pero tampoco se vio exigido en defensa con tan solo cinco goles encajados en los primeros veinte minutos.

En el apartado ofensivo, Carlsbogard, Makuc e Ian Barrufet tomaban los mandos con tres tantos cada uno, mientras poco a poco el equipo iba dando un ritmo más rápido al partido.

Aunque los locales no bajaron los brazos, la primera mitad se saldó con un contundente 9-19, con un robo final que transformó en gol Elderaa con un lanzamiento lejano. La nota negativa fue la cuestionable roja a Antonio Bazan que lo dejó fuera del partido desde el 25'.

Segunda parte

Como ya hiciera Carlos Ortega la pasada jornada contra Ciudad Real, el joven jugador del filial, Filip Saric, ocupó la portería tras el descanso, en sustitución de un Hallgrímsson que se fue al banco con un 40% de acierto gracias al 6/15 en paradas.

Entre los jugadores de pista fue Dika Mem el que se puso el traje de líder en la segunda mitad, imprimiendo intensidad a un partido algo descafeinado, con el desenlace prácticamente decidido, pese a la leve mejora ofensiva de los locales.

Los últimos minutos, el Barça se dedicó a contemporizar esfuerzos y mantener la renta para cerrar el partido con un 23-38 en el luminoso.