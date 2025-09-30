Barça - Al Ahly, en vivo: semifinales del Mundial de Clubes de balonmano, hoy en directo

El Barça se mide al Al Ahly en la segunda semifinal del Mundial de Clubes de balonmano que se está disputando en El Cairo

Sigue el partido en directo aquí en SPORT.

MIN 1 Sanción de dos minutos para Dika Mem y el Al Ahly lo aprovecha para adelantarse en el marcador con tanto de Moaz

MIN 1 ¡Arranca el partido! La primera posesión es para el equipo africano. El Barça hoy viste con la tercera equipación, la de color naranja

Sepan que el equipo que se clasifique esta tarde se verá las caras en la gran final ante el Veszprem. El equipo dirigido por Xavi Pascual ha derrotado al Magdeburg por 23-20

Rival destacado El Al Ahly ha sido el gran dominador de África en los últimos años y la temporada pasada ya acabó en el podio del Mundial tras superar, precisamente, al Barcelona.

Los elegidos por Carlos Ortega Esta es la alineación que presenta el Barça en Egipto:

Recuerden que los azulgranas se clasificaron para las semifinales por la puerta grande tras ganar al Zamalek por un contundente 47-25. Los de Carlos Ortega estuvieron liderados por Dani Fernández, que anotó 16 goles

El encuentro se disputará en el New Capital Sports Hall, un pabellón situado en la ciudad de El Cairo (Egipto) que cuenta con una capacidad de 7.500 espectadores.