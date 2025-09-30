Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

BALONMANO

Barça - Al Ahly, en vivo: semifinales del Mundial de Clubes de balonmano, hoy en directo

Sigue en directo y online el partido de semifinales del Mundial de Clubes de balonmano entre Barça y Al Ahly

Frade, durante un partido en el Mundial

Frade, durante un partido en el Mundial / FCB

David Raurell

El Barça se mide al Al Ahly en la segunda semifinal del Mundial de Clubes de balonmano que se está disputando en El Cairo

Sigue el partido en directo aquí en SPORT.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas