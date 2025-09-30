Barça - Al Ahly: reencuentro con sabor a 'vendetta'

Barça y Al Ahly volverán este martes (19.00 horas) a verse las caras un año después, en el mismo escenario, aunque en una ronda diferente. Los de Carlos Ortega, tras superar con holgura la fase de grupos, volverá a medirse en este 2025 al equipo anfitrión.

Los azulgranas, que participan en esta edición en calidad de invitados por la organización, partían como favoritos en el Grupo C y cumplieron con su papel. En su estreno en el torneo arrollaron al Handebol Taubaté brasileño doblándoles prácticamente en el marcador (22-41) con un Ian Barrufet liderando la ofensiva (13 goles) y un inspirado Viktor Hallgrimsson que certificó hasta 19 paradas.

Un guion similar se vivió en el segundo encuentro, donde el Zamalek, el otro conjunto local, apenas fue rival. El duelo se convirtió en prácticamente un entrenamiento, con la posibilidad de hacer rotaciones y probar nuevos esquemas. Liderados por Dani Fernández, que firmó hasta 16 dianas, el Baça arrolló a su rival por un claro 47-25, aunque eso no agotó la afición de los presentes en el New Capital Sports Hall de El Cairo, que apoyaron a su equipo hasta el pitido final.

"El equipo ha hecho un buen partido, hemos presentado una defensa muy dinámica, hemos corrido mucho y creo que vamos en buena línea", decía Ortega al finalizar ese encuentro. También confiaba entonces en evitar a los dos cocos, los dos equipos europeos, en las semifinales. El deseo se cumplió y el rival no será ni Magdeburgo ni Veszprém, aunque tampoco será un choque fácil.

El mejor segundo

El Al Ahly, dirigido por el catalán Daavid Davis, pasó ronda como el mejor segundo de los tres grupos y tenía que cruzarse con el mejor de los tres grupos, en este caso el Veszprém, aunque al ser rivales del mismo grupo, los egipcios cayeron finalmente en el mismo lado del cuadro que el Barça.

Ambos coincidieron ya en la edición de 2024, por partida doble. Los azulgranas doblegaron a los egipcios en la fase de grupos (23-31) pero cayeron en el partido por el tercer puesto (32-29), al que llegaban con la moral baja tras haber sido eliminados en semis precisamente por el conjunto húngaro. De hecho, los cuatro participantes de estas semifinales fueron también los protagonistas de la misma ronda en 2024, aunque entonces el Al Ahly se enfrentó al Magdeburgo y el Barça al Veszprém. En este 2025 se intercambian los cruces con lo que alemanes y húngaros se verán las caras en la otra semifinal.

El Al Ahly, el equipo más laureado de Egipto, mantiene en sus filas a gran parte de la plantilla del curso pasado, entre ellos Mohamed Magdy o el pivote Yasser Saifeldeen, autor de cinco goles en el último partido contra los azulgranas.