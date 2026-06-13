Barça - Aalborg, en directo: sigue la semifinal de la Champions League de balonmano, en vivo hoy

El Barça busca hacer historia

Los de Carlos Ortega quieren acabar la temporada de la mejor manera. Los culés buscan su billete para la gran final de la EHF Champions League. Tras conquistar todos los títulos de la temporada, el Barça busca hacer historia conquistando su posible decimotercera Champions y de esta manera, acabar con la temporada perfecta ganando todos los títulos en juego.

Por su parte, el Aarlong también quiere hacer historia y busca su billete para su primera final. El equipo danés llega con grandes sensaciones y será un reto muy duro para los culés