En Directo
EHF CHAMPIONS
Barça - Aalborg, en directo: sigue la semifinal de la Champions League de balonmano, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la Final Four de la EHF Champions League de balonmano
Sergi Bescós I Lázaro
¡Ya conocemos el equipo titular culé!
¡Estos son los elegidos de Carlos Ortega!
El Barça busca hacer historia
Los de Carlos Ortega quieren acabar la temporada de la mejor manera. Los culés buscan su billete para la gran final de la EHF Champions League. Tras conquistar todos los títulos de la temporada, el Barça busca hacer historia conquistando su posible decimotercera Champions y de esta manera, acabar con la temporada perfecta ganando todos los títulos en juego.
Por su parte, el Aarlong también quiere hacer historia y busca su billete para su primera final. El equipo danés llega con grandes sensaciones y será un reto muy duro para los culés
¡Muuuuuy buenas tardes desde el LanXess Arena!
¡Hola Holaa Holaaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Barça y Aalborg de semifinales de la EHF Champions League
- El Madrid tira la toalla por Julián Álvarez y deja vía libre al Barça
- Vinícius, decidido a irse gratis
- Maribel, hermana de Rafa Nadal, sobre su infancia: 'Cuando estábamos en Manacor, vivíamos muy unidos
- Al Real Madrid se le escapa el sueño de Mourinho para el centro del campo
- Bernardo Silva plantó a última hora al Atlético de Madrid: 'Tenía que firmar por la mañana
- El Brighton ofrece 35 millones por el central que sigue el Barça
- Rodri, sobre el pisotón de Gavi: 'Le da igual, no tiene filtro
- Dembélé explica su salida del Barça: 'Era el momento de dejar el club