BALONMANO
El Barça, a por la 13ª Copa del Rey seguida ante un Bidasoa de celebración
Los azulgranas disputa este domingo a las 17 horas la final copera en Alicante frente a un rival que estará en Europa
El Barça y el Bidasoa Irun se enfrentarán este domingo a las 17.00 horas en el Centro de Tecnificación de Alicante en una Copa del Rey en la que los azulgranas lucharán por su decimotercer título seguido y los vascos, que no lo ganan desde 1996, por el segundo.
El equipo de Carlos Ortega superó en cuartos al Recoletas At. Valladolid por 24-38 con la mala noticia de la lesión de Djordje Cikusa (duda para la Final Four de la Champions) y en 'semis' al Viveros Herol Nava (27-38). Los de Álex Mozas superaron al Bathco Torrelavega (32-26) y al Bada Huesca (30-37).
Los bidasotarras llegan con la moral por las nubes tras asegurar un objetivo europeo que se les escapó en la Liga ASOBAL y que les arrebataron el Dicorpebal BM Logroño (segundo) y el Fraikin Granollers con el futuro azulgrana Marcos Fis como referente (tercero).
Al tener el Barça ya asegurado su billete para la próxima edición de la Champions, el Bidasoa Irun disputará la próxima Liga Europea con la llamada 'Plaza 3' y afrontará la final sin presión y con el objetivo de al menos complicar tanto la vida al Barça como de costumbre.
La presencia del pivote chileno Esteban Salinas suele crear muchos problemas al equipo de Carlos Ortega por su capacidad para recibir bolas abajo y girarse con fuerza. Ante defensores altos como Ludovic Fàbregas, Luís Frade o Jonathan Carlsbogard, el sudamericano suele jugar cómodo.
Pese a ello, el Barça no conoce la derrota ante el Bidasoa Irun desde el 13 de abril de 2018 por 30-29 en Artaleku con Xavi Pascual en el banquillo. Años más tarde y ya con Carlos Ortega, el coliseo irundarra también se atragantó a los azulgranas en la primera jornada de la Liga 2023-24 (26-26).
Carlos Ortega contará con Emil Nielsen y con Ian Barrufet, los dos descartados ante un BM Nava que se jugará la permanencia la semana que viene en la promoción contra el Agustinos Alicante. Además, el técnico malagueño dejó en el banquillo los 60 minutos a Aleix Gómez y a Luís Frade.
No será el único reto del Barça. El Cadete A se medirá al Bathco Torrelavega en la final de la Minicopa del Rey (14 h) tras arrasar al Fundación Agustinos Alicante (17-39), al Recoletas At. Valladolid (42-12) y al BM Huesca Lasaosa Sorigué (15-45) con 23 goles de Hugo Ramírez y 20 de Omar Gharbi.
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