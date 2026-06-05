El Barça, a por su 13ª Copa del Rey seguida antes del gran asalto a la Champions

Cinco días después de certificar la segunda Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL perfecta de la 'era Carlos Ortega' con 30 victorias de 30 posibles, el Barça ya tiene la mente puesta en una Copa del Rey que se disputará este fin de semana en Alicante y que ha conquistado en las últimas 12 ediciones.

La cita llega en un momento clave de la temporada, ya que el cuadro azulgrana afrontará la semana que viene la Final a Cuatro de la Champions, con las semifinales el sábado 13 de junio en el Lanxess Arena contra el Aalborg danés del emblemático arquero Niklas Landin.

El Barça abre los cuartos en el Centro de Tecnificación de Alicante este viernes ante el Recoletas At. Valladolid a las 13 horas (Esport3) en un duelo con dos datos curiosos, ya que los pucelanos se clasificaron tras derrotar al filial barcelonista (29-32) y fueron el rival en la final de la Copa de España (24-32).

El conjunto pucelano, sin complejos contra el Barça / RECOLETAS AT. VALLADOLID

El ganador disputará la primera semifinal el sábado a las 17.00 horas contra el que se lleve el tercer cuarto del día a las 18.30 horas entre el REBI BM Cuenca y un Viveros Herol BM Nava que tendrá que jugar la promoción frente al Agustinos Alicante (Plata) para salvar la categoría.

Por la otra parte, a las 16 horas llegará el partido más interesante entre el Irudek Bidasoa Irun y el Bathco Torrelavega, mientras que el anfitrión Horneo Eón Alicante se mide al descendido Bada Huesca (20.45 h). La lógica indica que habrá una plaza en Liga Europea para el finalista.

Aunque el equipo también ha preparado la semifinal de la Champions ante el Aalborg, Carlos Ortega también ha concienciado a sus jugadores de la importancia de tomarse lo más en serio posible la Copa del Rey. No le ha costado. Su plantilla rebosa profesionalidad.

Dika Mem y Petar Cikusa se confiesan en la Ciutat Esportiva / DANI BARBEITO

La buena noticia es que no hay ninguna baja, por lo que tendrá que haber descartes. La cita copera supondrá la despedida de las competiciones domésticas del meta Emil Nielsen (jugará la próxima temporada en el Veszprém), de Domen Makuc (Kiel) y del navarro Antonio Bazán.

A las órdenes del seleccionador israelí David Pisonero, el Recoletas At. Valladolid acabó sexto en la Liga ASOBAL. Sus referentes ofensivos son el lateral izquierdo luso Gustavo Oliveira (20º máximo realizador liguero con 116 goles) y el extremo derecho Tao Gey-Emparan, cedido por el bidasoa (114).