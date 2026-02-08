El balonmano regala a Laporta su último título con un Frade magistral

El Barça cumplió los pronósticos y derrotó por 24-32 al Recoletas At. Valladolid en Telde en la final de una Copa de España que alzó por tercera vez seguida (ganó las 12 Copas ASOBAL anteriores) en el último título como presidente de un Joan Laporta que dimitirá este lunes para presentarse a la reelección por segunda vez en dos etapas. Jornada redonda, ya que el Juvenil A derrotó al Irudek Bidasoa Irun por 22-32 y se hizo con la Minicopa de España.

Recoletas At. Valladolid - Barça (balonmano, Copa de España - final), 08/02/2026 COPA DE ESPAÑA ATV 24 32 BAR Alineaciones RECOLETAS AT. VALLADOLID, 24 (12+12): César Pérez (p., 1'-23'), Pablo Herrero (1), Mahmoud Abdelazize 'Gedo' (2), 'Stepo' Jozinovic (3), Rares-Marian Fodorean (2), Jorge Serrano (4), Miguel Camino (2) -siete inicial-, Juan Bar (p.s., 24'-55'), Nicolás Giráldez (p.s. 56'-60'), Gustavo Oliveira (2), Martin Karapalevski (2), Guilherme Carvalho (2), José De Toledo (4), Tao Gey-Emparan, Álex Díaz. BARÇA, 32 (16+16): Viktor Hallgrimsson (p.), Jonathan Carlsbogard, Ludovic Fàbregas (1), Luís Frade (8), Blaz Janc (4), Adrián Sola (1), Dani Fernández (2, 1p.) -siete inicial-, Domen Makuc (5), Tim N'Guessan (3), Djordje Cikusa (2), Petar Cikusa, Seif Elderaa, Aleix Gómez (3), Ian Barrufet (2, 1p.) y Antonio Bazán (1).

El equipo pucelano, del que sigue sacando el mejor rendimiento David Pisonero, plantó cara a un cuadro azulgrana sin apenas entrenamientos y con la baja de un Dika Mem que se perderá lo que resta de fase de grupos de la Champions. Fue una primera parte pareja, con los azulgranas de menos a más.

Luís Frade fue un dolor de muelas para el centro defensivo del Recoletas At. Valladolid con cuatro goles sin fallo que mantenían por delante al Barça (5-6, min. 8:42). Con Viktor Hallgrimsson sin 'olerlas' y la defensa demasiado tibia, el equipo de Carlos Ortega tan solo ganaba por un gol en el ecuador del primer tiempo (8-9).

Blaz Janc fue clave para la victoria azulgrana / RFEBM - J.L. RECIO

"¡Tíos, que no estamos en defensa! No sabemos los pases que tienen, nos meten goles chorras, hacemos penalti en el último pase...", espetó el malagueño a sus jugadores en un tiempo muerto. Dicho y hecho. El equipo se puso manos a la obra en defensa con un parcial de 0-5 que lideraron Domen Makuc y el 'mago' Blaz Janc para el 8-14 (min. 22:50).

Sin embargo, la irrupción del meta argentino Juan Bar desde el banquillo con tres paradas y un par de pérdidas provocaron un 3-0 que redujo esa ventaja a la mitad (11-14) para un Barça que frenó esa recuperación de su rival con los tantos del 'menor' Adrián Sola y el tercero de tres lanzamientos de Janc para irse al descanso con 12-16.

Bar regresó con otras tres paradas y su equipo pudo acercarse a dos goles, pero Camino no marcó y entre Aleix Gómez y N'Guessan con posible falta en ataque volvieron a disparar a los azulgranas (13-18, min. 35:24). Eso sí, los siete metros en el otro lado tan solo los vieron los árbitros; ahí un notable Hallgrimsson se exhibió ante Serrano.

Domen Makuc supera la oposición de dos rivales / EFE

La rigurosa exclusión a 'Gedo', los siete metros que transformó Ian Barrufet y la contra a puerta vacía de Djodje Cikusa espolearon al Barça (15-22, min. 41:40), aunque otro arreón pucelano obligó a Ortega a parar el partido a 10:46 del final con 20-25. ¡Qué buena gestión de Pisonero, hablando castellano y un gran inglés en los tiempos!

Dos paradones de Hallgrimsson con falta clara sobre Camino que no se señaló (incluso eran dos minutos) y un golazo de raza de Ian Barrufet cerraron la final (21-28). La mejor prueba de que este equipo no se conforma nunca es que acabó con sendos tantos de Makuc y del médico Antonio Bazán sobre la bocina (24-32).