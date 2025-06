Ariño: “Me habría gustado quedarme, pero no tengo ningún reproche”

Aitor Ariño se despedirá del Barça tras más de dos décadas en el club. Será en la Final Four de Colonia, donde buscará levantar su 75º título como azulgrana. Antes de ello, atiende a SPORT para hablar de su carrera y del nuevo título que puede conseguir.

Se acaba el viaje...

Pues sí, un largo viaje de 20 años en el club. Estoy muy feliz de todo el camino desde que llegué con 12 años y con muchas ganas de irme ganando otra Champions.

Aquel niño no se habría imaginado lo que iba a conseguir...

¡Claro que no! Yo quería jugar al balonmano y pasarlo bien, pero focalizado en los estudios. Al final se ha ido dando y gracias a mi trabajo y a toda la gente que me ayudó, pude llegar al primer equipo y estar aquí muchas temporadas.

¿Está siendo la semana más especial de su carrera?

No, no. Todo el mundo me lo pregunta. Yo estoy muy feliz y, sobre todo, disfrutando del día a día. Sé que es mi última semana entrenando aquí y el jueves fue mi último entrenamiento aquí con el Barça. Intento quedarme con cada detalle y disfrutando cada momento.

¿Es su temporada más difícil?

No te voy a mentir. Nunca se me había dado la situación de tener que buscar equipo, porque siempre tuve encima de la mesa la oferta para renovar antes de que se acabase mi contrato y esta vez no se dio. Tuve la suerte de encontrar la salida del Fücshe, que es magnífica y estoy encantado, porque era mi primera opción y se acabó dando.

Aitor Ariño / Javi Ferrandiz.

¿Tiene algún reproche? ¿Le habría gustado algo diferente?

Con el tiempo se va pasando. No tengo nada que reprochar a nadie, son decisiones. Siempre he tenido claro que el club está por encima de todo. Me habría gustado quedarme aquí toda la vida, nunca lo he negado, porque siento que es mi casa y mi club de toda mi vida. No se dio, busqué mi salida, me salió Berlín y desde el 1 de julio defenderé esa camiseta a muerte como he hecho con la del Barça estos 20 años.

¿Con qué recuerdos se quedaría?

A nivel deportivo, con todos los títulos que he ganado y también por cómo he vuelto al nivel top europeo tras las dos lesiones. Y personalmente, con crear mi familia aquí en Barcelona y sentirme en mi casa. Son mis dos grandes éxitos.

¿Cómo le sienta haber ganado 75 títulos y cinco Champions?

No cuento los títulos, pero son cinco Champions, eso sí lo sé. Son muchos, no está nada mal (sonríe). Esto habla bien del club, de los compañeros y de los entrenadores que he tenido. Estoy muy feliz por ello.

¿Les motiva especialmente el Magdeburgo por las derrotas?

Es un equipo muy duro, con un balonmano muy característico y diferente a los demás. Estos partidos se deciden por detalles y tenemos que estar muy preparados si queremos ganarles. Veo al equipo mentalmente fresco.

Gisli Kristjansson es duda, pero está Felix Claar. Y Weber está jugando muy bien...

Nosotros pensamos que Gisli va a jugar como sea. Ellos tienen grandes jugadores y todos van a dar el máximo. Hablamos mucho de la defensa, porque juegan mucho el uno contra uno, se meten a seis metros, sueltan el balón antes de la falta y, si estamos muy juntitos, hacemos faltas y cortamos ese juego, tendremos una gran parte ganada.

Ariño / Javi Ferrandiz

Y limitar las exclusiones...

Sí, es verdad. Será difícil, porque juegan muy cerca, van muy de cara al uno contra uno, bajan mucho el centro de gravedad y es fácil tener exclusiones. Es que lo buscan todo el rato, así que será un partido muy duro y nos vamos a dar mucha caña, pero el premio es muy grande.

¿Ha pensado en una posible final contra el Füchse?

Sí, jaja. Ojalá, se dé y ojalá les ganemos, claro. Mi aventura en Berlín empezará el 1 de julio.

¿Le preocupa que se acabe ese sello de sentimiento barcelonista sin usted ni Gonzalo?

Ya dije en mi despedida que a los que se quedan y a los que vengan les pido que luchen por este escudo igual que hemos hecho los que estamos aquí, que den el máximo y se dejen la piel, porque es la única manera de seguir haciendo grande la historia del club y es el sello de identidad que queremos dejar. Es difícil que gente de fuera del club entienda esto, pero han tomado esa decisión y espero que se sepa transmitir.

Deseo lo mejor a la afición y al club. Siempre que no nos enfrentemos, seré un culé más desde Berlín Aitor Ariño — Jugador Balonmano Barça

Un deseo para la Final Four...

Disfrutar al máximo de mis dos últimos partidos con el club.

Despídase de la afición.

Estoy super agradecido por todos estos años y por su apoyo. Espero que hayan disfrutado de mi balonmano como lo he hecho yo con ellos. Deseo lo mejor a la afición y al club. Siempre que no juguemos en contra, seré un culé más desde Berlín.