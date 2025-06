Ariño explota contra el estado de la pista: "No podemos jugar así"

El Barça cayó en el último segundo contra el Magdeburgo en las semifinales de la EHF Champions League, en un partido marcado por la polémica arbitral. Sin embargo, Carlos Ortega optó por no hablar del arbitraje después del enfrentamiento. "Yo quiero hablar del partido. No quiero ahora hablar en caliente del arbitraje", apuntó en declaraciones a 'Esport 3'.

El técnico malagueño señaló los principales motivos de la derrota azulgrana: "Hemos pelado hasta el final. La roja de Petrus nos ha condicionado, nos hemos quedado con cuatro al final. Hemos fallado acciones claras. Y la última acción no la hemos jugado bien".

Carlos Ortega, durante el duelo de la Final Four contra el Magdeburgo / EFE

Asimismo, Ortega reconoció el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo. "Estamos jodidos. La baja de Dika (Mem) también se ha notado. Estoy muy orgullos del equipo, pocos 'peros' hay que ponerle al equipo. Hay que seguir trabajando", manifestó.

Por otro lado, Aitor Ariño cargó duramente contra el estado de la pista, que propició su expulsión por un inoportuno resbalón: "Es roja pero no tiene sentido que en la mejor competición de Europa la pista esté en malas condiciones. No podemos jugar en una pista así, no lo hemos hecho en todo el año. No tiene sentido".

Preguntado por el juego al límite del Magdeburgo, el extremo español señaló que "tenemos que ver el partido, estamos en caliente ahora, pero sabíamos que sería así".