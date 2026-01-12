¡Dos árbitros de infausto recuerdo para el Barça son suspendidos por manipulación!

Los árbitros macedonios Slave Nikolov y Gjorgji Nachevski fueron los grandes protagonistas de la última gran derrota europea del Barça de balonmano. El equipo de Carlos Ortega cayó ante el Magdeburgo (30-31) el pasado mes de junio, en un tropiezo que le impidió cosechar su decimotercera Champions. Carlsbogard, Ariño y Thiagus Petrus fueron expulsados por la dupla arbitral.

Laporta criticó duramente el arbitraje de la Final Four

El presidente azulgrana no tuvo pelos en la lengua para opinar sobre el arbitraje que recibió el Barça en la semifinal ante el Magdeburgo. "El partido fue un robo. Los árbitros nos robaron el partido de una manera clarísima, no querían de ninguna manera que ganásemos porque ya llevábamos demasiados años ganando", comentó Laporta tras dicha semifinal.

Prácticamente medio año más tarde, Nachevski y Nikolov han sido suspendidos por la Federación Europea de Balonmano (EHF), además de ser retirados del próximo Europeo, que se disputará entre el 15 de enero y el 1 de febrero. El motivo de dichas sanciones es una "alta probabilidad de manipulación de vídeos" que ambos enviaron a la Federación para certificar un nivel de forma física adecuado para arbitrar los encuentros del campeonato.

Nachevski y Nikolov han sido sancionados por la EHF / EHF

Estos vídeos forman parte de los requisitos indispensables que deben cumplir las diferentes parejas arbitrales, para poder dirigir el campeonato Europeo de balonmano. Se trata de un entrenamiento obligatorio y una evaluación física, diseñados con la intención de testear y verificar la correcta preparación de los mismos. Incluye dos grabaciones de vídeo de una prueba de aptitud física multietapa, además de una de ocho semanas y otra de cuatro antes del Europeo.

Ahora, el caso procederá a una investigación más profunda, y la EHF se reserva el derecho de iniciar procedimientos legales.