Amenaza del Füchse Berlín por Dika Mem

Dika Mem es uno de los mejores —si no el mejor— jugadores de balonmano de la actualidad. El lateral francés lidera al Barça desde hace años y, como auténtica estrella que es, todo lo que le rodea genera una enorme repercusión.

En ese sentido, 'Sport Bild' informó este martes de que Mem, capitán del equipo azulgrana, habría estado en Berlín el primer fin de semana de setiembre para visitar y conocer las instalaciones y el centro de entrenamiento del Füchse Berlín, en Hohenschönhausen.

Según la citada información, el jugador francés únicamente valora tres escenarios posibles: ampliar su contrato con el Barça, regresar a su país para fichar por el Paris Saint-Germain o incorporarse a los vigentes campeones de la Bundesliga. Aunque en estos momentos su principal deseo sigue siendo continuar de azulgrana.

Cabe destacar que el director general del club alemán, Bob Hanning, se pronunció sobre el interés del Füchse Berlín en declaraciones a 'Bild'. "Es fantástico que jugadores así se interesen por nosotros. Recibo consultas de los medios al menos dos veces al día de jugadores completamente distintos. Si fichara a todos los que suenan en los rumores, podría llenar toda la Bundesliga con ellos", explicó en una respuesta que refuerza las especulaciones.

Normalidad en el Barça

Pese a estos rumores que relacionan a Dika Mem con el Füchse Berlín, el Barça continúa con su plan para renovar el contrato del francés más allá del 2027, cuando finaliza su actual vínculo con la entidad azulgrana.

El club se encuentra en plenas negociaciones para renovar a la estrella francesa, y siguen en contacto permanente para avanzar en las conversaciones. En ningún caso dan por perdido a Mem y consideran estos rumores como parte de la normalidad del actual mercado del balonmano.