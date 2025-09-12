Alicante - Barça: Horario y dónde ver el partido de la Liga ASOBAL

Alicante y FC Barcelona se enfrentan este sábado 13 de septiembre en la nueva jornada de la Liga ASOBAL 2025 - 2026. Te contamos a qué hora se juega el Alicante - FC Barcelona y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto culé culminó la temporada pasada en el puesto número 1 de la clasificación luego de 27 victorias, dos derrotas y un empate, sumando 55 puntos y obteniendo un diferencial de anotaciones de +293.

En cambio, el Alicante logró la temporada pasada su primer ascenso histórico a la Liga ASOBAL, por lo que disputará su debut en la máxima división del balonmano nacional ante los blaugranas.

En función de lo anterior, el Barcelona y el Alicante nunca se han enfrentado en un partido oficial, de manera que este encuentro también marcará el inicio de su rivalidad dentro del terreno de juego.

HORARIO DEL ALICANTE - BARÇA DE LA LIGA ASOBAL

El partido entre Alicante y FC Barcelona, correspondiente a la nueva jornada de la Liga ASOBAL, se disputa este sábado 13 de septiembre a las 20:15 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL ALICANTE - BARÇA DE LA LIGA ASOBAL

En España, el partido de la Liga ASOBAL entre Alicante y FC Barcelona se podrá ver por TV a través de LaLiga+ y Teledeporte.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la Liga ASOBAL a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.