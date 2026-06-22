Aleix Gómez, puro talento catalán: 102 'mazazos' y cuatro títulos en Colonia

El Barça vive instalado en la felicidad tras conquistar hace ocho días la decimotercera Copa de Europa de la historia con una victoria por 37-34 en Colonia ante el Füchse Berlin del astro danés Mathias Gidsel en la despedida de Emil Nielsen (Veszprém), Domen Makuc (Kiel) y Antonio Bazán (apunta al Anaitasuna).

Tras la renovación de Tim N'Guessan y a la espera de que se concrete la de Blaz Janc, las caras nuevas de cara a la próxima temporada serán el central islandés Janus Smarason (Pick Szeged) y el portero internacional español Sergey Hernández tras hacer historia en las filas del Magdeburgo.

Volviendo al Lanxess, uno de los grandes protagonistas del fin de semana fue Aleix Gómez, quien tiene contrato hasta junio de 2029. El extremo derecho puso la guinda a una temporada sencillamente excepcional en la Champions con 14 goles de 15 lanzamientos, incluido un perfecto 8/8 desde siete metros que resultó clave los dos días.

Aleix Gómez se eleva ante Landin en la semifinal / EFE

El sabadellense venía de vivir un auténtico calvario en el curso anterior desde que se lesionó en el hombro izquierdo el 21 de noviembre de 2024 en el Palau ante el Nantes. Esos problemas le hicieron perderse su segundo Mundial seguido con los Hispanos (en 2023 fue por un problema en el tendón de Aquiles).

Aleix Gómez estuvo bastantes semanas sin entrenar después de muchos partidos jugando con dolor y no terminó de coger la forma ni de estar tan certero como desde que subió al primer equipo en 2017. El canterano se puso manos a la obra con trabajo extra y acaba de completar una de las mejores temporadas de su vida... y eso es mucho decir.

Carlos Ortega ha sabido darle descanso en la Liga ASOBAL, aprovechando la eclosión del juvenil Adrián Sola y con la ayuda de Blaz Janc, quien empezó la temporada como extremo y la ha acabado maravillando también en el lateral. Y Aleix Gómez ha respondido maravillando en Champions y con un 61/71 en Liga (85,9%).

El Barça celebró así el gol 100 de Aleix Gómez en Colonia / FCB

En la Champions, el catalán fue el séptimo máximo realizador de la fase de grupos con 84/105 (80%), a los que añadió 19 de 25 en cuartos (76%) y el citado 14/15 en Colonia para acabar como segundo máximo goleador con 117 goles, tan solo por detrás de los 161 del 'genio' Gidsel con un 80,5 de efectividad.

El vallesano hizo un 7/8 en semifinales contra el Aalborg y un 6/6 en la final frente al Füchse, con 4/4 en cada partido desde siete metros. De esta forma, fue clave en la conquista de su cuarta Champions, tras la de 2021 con Xavi Pascual y las de 2022 y 2024 ya con Carlos Ortega en el banquillo.

En la final, marcó el 20-16 a 30 segundos del descanso para convertirse en el primer jugador de la historia que alcanza los 100 goles en Colonia y aún añadió otras dos muescas en la segunda parte para elevar su cifra hasta 102. Le siguen el retirado danés Mikkel Hansen con 81 y su compañero francés Dika Mem con 78.

Además, el catalán mostró todo el trabajo silencioso realizado el último año con una de sus mejores prestaciones defensivas. Intenso, rápido de piernas y decisivo en las ayudas, Aleix Gómez ha vuelto a maravillar a sus 29 años y también quiere hacerlo con los Hispanos en el próximo Mundial tras perderse los dos anteriores.