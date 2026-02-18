Aleix Gómez y Makuc impulsan al Barça a los cuartos de la Champions

Con una primera parte para enmarcar y una segunda con el pistón más bajo, el Barça brilló en la pista del OPT Bank - PICK Szeged (27-35) para sellar su billete directo para los cuartos de final de la EHF Champions sin necesidad de pasar por los octavos. Es verdad que su rival tenía bajas importantes, pero la voracidad de este equipo es de otra galaxia.

OTP Bank PICK Szeged - Barça (balonmano, Champions League), 18/02/2026 EHF CHAMPIONS LEAGUE SZE 27 35 BAR Alineaciones OTP BANK - PICK SZEGED, 27 (10+17): Roland Mikler (p., 1'-30'), Lazar Kukic (4), Richárd Bodó (1), Imanol Garciandia (5), Borut Mačkovšek (1), Benjamin Szilágyi (4), Sebastian Frimmel (3, 1p.) -siete inicial-, Tobias Thulin (p.s, 31'-60'), Jim Gottfridsson (3), Jérémy Toto (3), Gleb Kalarash (1), Jovica Nikolic (1), Marin Jelinić (1) y Máté Fazekas. BARÇA, 35 (21+14): Emil Nielsen (p.), Ludovic Fàbregas (2), Tim N'Guessan (2), Blaz Janc (4), Luís Frade (2), Aleix Gómez (9, 2p.), Dani Fernández (3, 1p.) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s.), Domen Makuc (7), Aleix Gómez, Jonathan Carlsbogard (2), Petar Cikusa (2), Seif Elderaa (1), Djordje Cikusa, Ian Barrufet (1p.), Antonio Bazán y Adrián Sola.

Con Mario Sostaric, Bence Banhidi ni el fichaje azulgrana Janus Smarason, el subcampeón húngaro fue un juguete hasta el descanso. Ludovic Fàbregas maravilló en defensa para liderar un auténtico bloque con continuas salidas a ocho metros, ayudas, un trabajo de piernas sensacional y un gran trabajo en ataque de Aleix Gómez (nueve goles sin fallo) y de Domen Makuc (8/9).

Y eso que el capitán Dika Mem sigue de baja y no volverá al menos hasta mediados de marzo. Carlos Ortega está aprovechando el momento álgido de casi todos sus jugadores tras el Europeo para dar un nuevo paso adelante. En unas semanas llegará la hora de bajar el pistón para llegar otra vez a tope a la antepenúltima ronda de la Liga de Campeones.

El Barça, que se jugará la primera plaza del grupo con el campeón Magdeburgo, empezó a tope con un espectacular Domen Makuc. El esloveno está decidido a irse del club por la puerta grande y marcó tres goles seguidos (1-4, min. 6:11). Michael Apelgren paró el partido con un sonoro 3-8 (min. 14:01) y su equipo apenas pudo capear el temporal durante unos minutos con Frimmel como estandarte.

Emil Nielsen, cara a cara ante Frimmel / FCB

Lo siguiente fue para enseñarlo en las escuelas. Un Aleix Gómez en estado de gracia y Domen Makuc brillaban, mientras Seif Elderaa volvía a demostrar que ha recuperado la confianza en el Africano con Egipto a las órdenes de Xavi Pascual, Emil Nielsen volvía a aparecer y el marcador se disparó hasta el 10-17. Para acabar, un parcial de 0-4 con una última acción de la pizarra de Carlos Ortega que salió a la perfección. ¡10-21 y pitada monumental del Pick Arena!

El PICK Szeged trató de imprimir algo más de agresividad e intensidad a sus acciones defensivas. No logró réditos en los primeros cinco minutos (13-25 tras el octavo gol de Aleix Gómez), pero sí en el siguiente parcial de cinco minutos, lo que derivó en un parcial de 4-0 que situó el marcador en 18-26 y revitalizó las gradas.

Con 20-27, Aleix Gómez frenó el tiempo muerto de Ortega con un golazo (el octavo sin fallo) a la contra y Nielsen lo anuló con una parada. Sin embargo, la situación no mejoraba y el técnico malagueño paró el partido a 13:20 del final. Incluso Blaz Janc perdió tres bolas, algo del todo inusual. "Hemos dejado de defender. ¡Vamos a estar concentrados!", gritó el míster a sus jugadores en un minuto lleno de instrucciones.

En ese momento tenso emergió un magnífico Petar Cikusa para sentenciar el partido con un gol, sendas asistencias a N'Guessan y a Fàbregas e incluso una falta en ataque de Garciandia que le 'regalaron' los árbitros. Sin elcanzar el nivel de la primera parte, al Barça le sobró para imponerse por 27-35 y plantarse en la antepenúltima ronda de la Champions.