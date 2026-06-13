Aitor Ariño contra Sergey Hernández, duelo blaugrana en la primera semifinal

El Barça buscará el pase a la final de la EHF Champions League este sábado a las 18.00 horas frente al Aalborg Handbold danés en la primera semifinal en el Lanxess Arena. Tres horas antes habrá un duelo fraticida entre dos equipos alemanes, el Magdeburgo y el Füchse Berlin.

Será una semifinal con claro aroma blaugrana. El vigente campeón Magdeburgo cuenta con el internacional español Sergey Hernández, quien ocupará el puesto de Emil Nielsen la próxima temporada en el Barça. Por su parte, el Füchse Berlin tiene en sus filas al emblemático exazulgrana Aitor Ariño.

No serán los únicos. El suplente de Hernández en el campeón de la Bundesliga es el suizo Nikol Portner, hijo del exportero azulgrana tristemente fallecido Zlatko Portner. Mientras, en el Füchse brilla un Lasse Andersson que jugó cuatro cursos en el Barça, con dos lesiones graves de rodilla.

El exazulgrana Lasse Andersson, contra el Magdeburgo / EFE

SPORT charló brevemente en Colonia con Sergey Hernández y con Aitor Ariño, quienes lucharán por enfrentarse el domingo al ganador del Barça - Aalborg. Si los de Carlos Ortega se imponen en semifinales, sin duda habrá espacio para el morbo en la final.

Sergey Hernández, solvencia en la portería

El arquero nacido en la localidad rusa de Kropotkin tiene claro que en su semifinal "habrá muchas emociones por los compañeros que se van, Hornke y O'Sullivan, aunque en el Füchse también despedirán a Milosavljev y a Lasse Andersson. Estamos todos bastante tranquilos, porque en la Bundesliga todos los partidos son muy complicados y te acostumbras a todo", comentó el de Kropotkin.

En cuanto al talento de las porterías con 'Milo' en el Füchse, Nielsen en el Barça y Landin en el Aalborg, el 'Hispano' destacó que en la Final Four "suelen estar los mejores en todas las posiciones. Desde luego que Nielsen es el mejor del mundo ahora, pero estamos unos cuantos ahí detrás y habrá que apretarle un poco este fin de semana. A mí lo único que importa es que el Magdeburgo gane", prosiguió Hernández.

Sergey Hernández, con la Champions de la pasada temporada / INSTAGRAM

"Sabemos lo difícil que es estar aquí y el Barça lo ha conseguido ocho veces seguidas. Casi lo hemos normalizado, pero no es normal. El balonmano representa unos valores y la mejor manera de respetar al Barça si jugamos contra ellos es intentar ganarle, igual que intentaré la próxima temporada al revés. Si ganamos, me da igual el rival de la final", concluyó.

Aitor Ariño, experiencia y entrega

Tras ganar cinco Champions con el Barça, el extremo izquierdo catalán repite presencia en Colonia con el Füchse. "Estoy muy feliz por haberme ido a un gran club y es increíble estar aquí con otro equipo diferente. Nos hemos adaptado muy bien toda la familia. El mayor cambio es la Bundesliga, porque el nivel de todos los equipos es muy alto", explicó el canterano azulgrana.

"Nos conocemos muy bien y será un partidazo. Tenemos un plan y ojalá nos salgan las cosas. Me da igual si pasa el Aalborg o el Barça, yo simplemente quiero pasar a la final y, una vez allí, ganarle al que se clasifique. Ahora estoy en el Füchse y es lo único que me importa", prosiguió el catalán.

Ariño destacó el gran nivel de Milosavljev, aunque admitió que Nielse a día de hoy "está un poquito por encima". Además, destacó la calidad humana de su compañero Mathias Gidsel, el mejor jugador del mundo. "Es un placer estar con él, es nuestra mejor arma y el trato con él es fantástico. Tenemos muy buena conexión desde el principio. Está lejísimos de ser un tío arrogante, está encantado de ser Gidsel y quiere ser un ejemplo para los niños", dijo.

Por último, en cuanto al fichaje de Simon Pytlick y de su excompañero Dika Mem en julio de 2027, el barcelonés tiene claro que la llegada del galo "nos dará un plus y tenemos muchas ganas de que esté con nosotros, porque es un fuera de serie. Con él haremos más grande el balonmano y queremos explotar más la imagen de Berlín para llenar todos los pabellones. Será espectacular".