Adrián Sola, blaugrana hasta 2028

El FC Barcelona ha llegado este lunes a un acuerdo con Adrián Sola para prolongar su vinculación con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2028. El extremo navarro firma así su primer contrato como profesional con 17 años, un paso más en su crecimiento que ha sido meteórico en los últimos meses en el Palau.

Sola, con su nueva vinculación, confirma su estatus como uno de los jugadores más prometedores de La Masia, donde aterrizó el verano de 2023 tras pasar toda su formación previa en el Balonmano Cantolagua. Llegó a Barcelona procedente del Helvetia Anaitasuna para unirse al Cadete A, aunque el extremo ha crecido a pasos agigantados desde entonces hasta consolidarse como un baluarte del primer equipo.

FC Barcelona vs Recoletas At Valladolid (Handbol) Foto: Dani Barbeito Balonmano liga Asobal Palau Blaugrana. . adrian sola. barça . recoletas valladolid. liga asobal 2025/2026 barça . recoletas valladolid. 01. accion. palau blaugrana / Dani Barbeito / SPO

Este primer tramo de curso, Adrián Sola ha estado prácticamente siempre en dinámica del primer equipo después de una pretemporada que le sirvió a Carlos Ortega para confirmar sus buenas sensaciones con el navarro. Sus registros, con solamente 17 años de edad, hablan por si solos: 8 partidos disputados en la Machineseeker EHF Champions League y segundo máximo goleador del Barça en la Liga Nexus Energía Asobal con 56 goles en 13 participaciones. Números que asustan.

El zurdo es, además, el segundo debutante más joven de toda la historia azulgrana, tras hacerlo con 16 años, 10 meses y 22 días el pasado 9 de marzo de 2025. En apenas unos meses, Adrián ha pasado de ser una promesa a ser toda una realidad en el FC Barcelona, que se ha asegurado en su nuevo contrato de que pueda seguir manteniendo la oportunidad de jugar esporádicamente con el Barça Atlètic siempre que se necesite.

FC Barcelona vs Bidasoa Foto: Dani Barbeito Balonmano handbol Liga Asobal Palau Blaugrana. adrian sola. barça. liga asobal 2025/2026 barça . bidasoa irun. 06. accion solo. palau blaugrana / Dani Barbeito / SPO

El jugador, en sus primeras declaraciones, mostró su satisfacción tras anunciarse la renovación: "La verdad es que éste es un paso muy grande para mí. Estoy muy contento de poder estar aquí hasta 2028 y de todas las oportunidades que me están dando", explicó. "Es un sueño. Aún me queda mucho por aprender, pero estoy en el mejor sitio para hacerlo y para mejorar como jugador y como persona. Los objetivos son claros: poder estar con el primer equipo y poder ganar los máximos títulos posibles", analizó. Un paso de gigante para un jugador con un futuro prometedor como pocos en el Barça.