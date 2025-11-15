Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

ASOBAL

Ademar León - Barça: Horario y dónde ver el partido de la Liga ASOBAL

A qué hora y dónde ver el Ademar León - Barça de la Liga ASOBAL

Siete partidos, siete victorias para el Barcelona durante la presente edición de la Liga ASOBAL

Siete partidos, siete victorias para el Barcelona durante la presente edición de la Liga ASOBAL / FC Barcelona

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Ademar León y FC Barcelona se enfrentan este domingo 16 de noviembre en la nueva jornada de la Liga ASOBAL 2025 - 2026. Te contamos a qué hora se juega el Ademar León - FC Barcelona y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto culé suma una victoria ante el Puente Genil (41-29), una victoria ante el Ciudad Real (37-27), una victoria ante el Bidasoa Irún (33-31) y una victoria ante el Granollers (35-28), por lo que se encuentra en el puesto número 1 con 14 puntos y +65 en el diferencial de goles.

Los tres meses perfectos de Dani Fernández en el Barça

Los tres meses perfectos de Dani Fernández en el Barça

En cambio, el Ademar León se encuentra posicionado en el sexto lugar de la tabla con 9 puntos y +11 en el diferencial de goles, habiendo recientemente perdido contra el Huesca (35-30), vencido al Ciudad Encantada (29-28), vencido al Puente Genil (33-26) y vencido al Ciudad Real (38-31).

HORARIO DEL ADEMAR LEÓN - BARÇA DE LA LIGA ASOBAL

El partido entre Ademar León y FC Barcelona, correspondiente a la nueva jornada de la Liga ASOBAL, se disputa este domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL ADEMAR LEÓN - BARÇA DE LA LIGA ASOBAL

En España, el partido de la Liga ASOBAL entre Ademar León y FC Barcelona se podrá ver por TV a través de LaLiga+ y Teledeporte.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la Liga ASOBAL a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS