Ademar León - Barça: Horario y dónde ver el partido de la Liga ASOBAL

Ademar León y FC Barcelona se enfrentan este domingo 16 de noviembre en la nueva jornada de la Liga ASOBAL 2025 - 2026. Te contamos a qué hora se juega el Ademar León - FC Barcelona y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto culé suma una victoria ante el Puente Genil (41-29), una victoria ante el Ciudad Real (37-27), una victoria ante el Bidasoa Irún (33-31) y una victoria ante el Granollers (35-28), por lo que se encuentra en el puesto número 1 con 14 puntos y +65 en el diferencial de goles.

En cambio, el Ademar León se encuentra posicionado en el sexto lugar de la tabla con 9 puntos y +11 en el diferencial de goles, habiendo recientemente perdido contra el Huesca (35-30), vencido al Ciudad Encantada (29-28), vencido al Puente Genil (33-26) y vencido al Ciudad Real (38-31).

HORARIO DEL ADEMAR LEÓN - BARÇA DE LA LIGA ASOBAL

El partido entre Ademar León y FC Barcelona, correspondiente a la nueva jornada de la Liga ASOBAL, se disputa este domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL ADEMAR LEÓN - BARÇA DE LA LIGA ASOBAL

En España, el partido de la Liga ASOBAL entre Ademar León y FC Barcelona se podrá ver por TV a través de LaLiga+ y Teledeporte.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la Liga ASOBAL a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.