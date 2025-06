Abrines: "Nos merecemos los pitos"

El Barça fue claramente superado por Unicaja en el segundo partido de playoffs en el Palau Blaugrana. Los de Peñarroya no igualaron ni el juego ni el ritmo de los malagueños, que tendrán la oportunidad de acceder a semifinales juntamente con su afición en el Martín Carpena.

Debido al juego de los azulgrana, algunos sectores de la afición mostraron su descontento en el último tramo y al final del partido. Ligera pañolada y pitos al equipo, que no pudo competir ante su rival. En menos de 48 horas, Unicaja y Barça disputarán el tercer partido que definirá el ganador de esta serie de playoffs.

"Nos han pasado por encima, creo que no hemos jugado con la intensidad necesaria. Poco positivo que sacar. Los jóvenes nos han tenido que enseñar a la intensidad que se tiene que jugar. Esperemos que el domingo salgamos con la mitad del esfuerzo que han puesto ellos", comentó Álex Abrines a SPORT.

"En casa recuerdo pocos partidos tan malos, de no tener posibilidades de remontar. Ellos han jugado mejor, han jugado más duro y han puesto más intensidad. Al final para Unicaja era un partido a vida o muerte y nosotros no hemos sabido jugar el 1-0. Hemos salido a verlas venir y el resultado es el que es. Contra un equipo así no te lo puedes permitir".

"Tenemos lo que nos merecemos"

"Es muy fácil rajar de los árbitros cuando todo va mal. Lo más fácil sería hablar de ellos, pero no. En Málaga, desde el primer partido han puesto una defensa muy agresiva en el bloqueo directo, al límite de la falta y habrá días en los que el criterio será más permisivo y otros días que no. Nos tenemos que adaptar. Si ese es el criterio que quieren adoptar, nosotros tenemos que igualarlo".

"Los juniors han salido con todo en la pista, con la agresividad que se nos tiene que exigir. Han tenido que salir ellos para concienciarnos un poco a los demás. Completamente entendible y al final tenemos lo que nos merecemos. No hemos jugado", finalizó Abrines, hablando sobre los pitos de la afición al final del partido.