Aalborg Handbold - Barcelona: Horario y dónde ver en TV las semifinales de la EHF Champions League de balonmano

Aalborg Handbold y Barcelona se enfrentan hoy sábado 13 de junio en el Lanxess Arena en las semifinales de la EHF Champions League 2025 - 2026 de balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Aalborg Handbold - Barcelona y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar el camino que los blaugranas tuvieron que recorrer para llegar a esta instancia, siendo que, en primer lugar, se clasificaron como líderes del Grupo B tras 13 victorias y una única derrota, mostrándose como la escuadra más temible de toda la fase regular.

Posteriormente, durante los playoffs, los buenos resultados le permitieron saltar directamente al encuentro final, donde superaron al Nantes en dos duelos consecutivos (32-30 y 31-21) en aras de plantarse en el Final Four contra el Aalborg Handbold, ante quienes suman un registro histórico prácticamente perfecto: 13 victorias y una derrota.

No obstante, dicha caída fue, precisamente, la más reciente, y es que el Aalborg ha tenido un gran rendimiento en el último par de años, asimismo situándose como el segundo lugar del Grupo A con un historial bastante respetable: 10 victorias, tres derrotas y un empate.

Del mismo modo, pudo zafar de las semifinales de los playoffs dado su posicionamiento en la campaña regular, eventulamente enfrentándose al Sporting (31-31 y 37-36). Ahora, sin embargo, se topa con los blaugranas que tantos quebraderos de cabeza les han dado en la Champions League desde 2014 hasta la actualidad, por lo que será un duelo cuesta arriba.

HORARIO DEL AALBORG HANDBOLD - BARCELONA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Aalborg Handbold y Barcelona, correspondiente a las semifinales de la EHF Champions League, se disputa hoy sábado 13 de junio a las 18:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL AALBORG HANDBOLD - BARCELONA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entre Aalborg Handbold y Barcelona se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

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