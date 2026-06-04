BALONCESTO
Zeljko Obradovic responde al interés del Barça por ficharlo
El técnico serbio está en la órbita del Barça aunque niega contactos y asegura que “no tomaré una decisión hasta final de mes, cuando acaben las competiciones”
El técnico más laureado en la historia de la Euroliga, el serbio Zeljko Obradovic, está en el centro de todos los rumores sobre su nuevo destino de cara a la próxima temporada, aunque el técnico, a pesar de oir todo lo que se escribe sobre él, no parece interesado en aclarar nada sobre su futuro, incluídos los rumores que apuntan el deseo del Barça de incorporarlo para la próxima campaña.
A una pregunta de ‘Gigantes’, el serbio se mostró esquivo sobre esos posibles contactos con el conjunto azulgrana. «¿Qué pienso del supuesto interés del Barça? No pienso nada. No puedo decir nada porque no tiene nada que ver conmigo”, declaró de manera un tanto elusiva Obradovic.
“Ya lo dije en noviembre y lo repito ahora: hay rumores, pero no tomaré una decisión definitiva hasta finales de mes”, al tiempo que negaba haber mantenido conversaciones con ningún equipo desde su salida del Partizan a mitad de temporada.
"Historias que no me interesan"
"Toda estas historias no me interesan. No sé quién las empezó. El Barça no ha hablado conmigo. De hecho, nadie lo ha hecho, porque ahora mismo me mantengo al margen de todo", reveló Obradovic, casi molesto por tener que hablar de un tema del que prefiere sentirse al margen.
"Todavía no sé qué voy a hacer. Esperemos a que terminen los campeonatos: Italia, España... Una vez que acaben las competiciones, me sentaré a hablar con mi representante, que en realidad es más un amigo. Entonces ya veremos", añadió el serbio.
Ante el interés blaugrana por ficharle, lanzó balones fuera. "De nuevo, no puedo decir nada sobre el Barça, un gran club, como todos saben, en una ciudad maravillosa. ¿Quieren ganar la Euroliga? Todos los equipos lo quieren. Cada año hay doce o catorce equipos que aspiran a ello. Es lo normal", concluyó el técnico que sigue siendo una ‘tumba’ sobre su futuro más inmediato.
Tampoco quiso aclarar si tiene la intención de entrenar y aceptar una oferta que le interese el próximo año. "Ni siquiera he dicho que quiera volver a entrenar. No he dicho nada. Necesito tiempo para pensar y reflexionar antes de tomar una decisión", finalizó Obradovic.
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