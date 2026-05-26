Zeljko Obradovic gana fuerza como sustituto de Xavi Pascual en el Barça de basket

La más que posible marcha de Xavi Pascual del Barça, poniendo rumbo al nuevo proyecto de Dubái, ha obligado al club blaugrana a plantearse el futuro del banquillo. Habían sonado nombres como Ibon Navarro o Vassilis Spanoulis, dos aspirantes a sustituir al técnico de Gavà, pero ha entrado en escena otro inesperado: Zeljko Obradovic.

Tal y como informa el periodista Xavi Ballesteros, el Barça se está planteando la incorporación del entrenador más laureado de la historia de la Euroliga, con nueve títulos. Obradovic es uno de los preferidos por parte de la afición, según la encuesta que hizo 'SPORT' en una de las piezas en las que se analizaban los diferentes técnicos que podrían sustituir a Xavi Pascual tras la impactante noticia de su marcha.

El entrenador serbio, de 66 años, se encuentra actualmente sin equipo. A principios de temporada, renunció a seguir en el Partizan de Belgrado tras encontrarse un vestuario completamente roto y unos resultados que no acompañaban para lograr los objetivos europeos. El público recriminó a los jugadores durante los siguientes partidos el haber provocado su marcha.

Obradovic, en su última etapa / EFE

"En junio hablaré conmigo mismo. Si me decido a hacerlo, significará que he encontrado la motivación. La motivación es lo que nos impulsa a todos, independientemente de la profesión", comentó hace unos meses acerca de si volvería a un banquillo europeo. En Barcelona, se le presenta una gran oportunidad de liderar un proyecto nuevo y con su propia marca.

Obradovic goza de una trayectoria de más de 30 años en los banquillos del Viejo Continente. Su primer gran éxito fue precisamente con Partizan, donde ganó la Euroliga en el año 1992, para después desembarcar en España y entrenar al Joventut de Badalona y al Real Madrid. Es posible que tres décadas y media después, repita el mismo patrón y pase de Serbia a Catalunya.

Reunión definitiva Laporta-Pascual

El serbio no tendría problemas de logística para iniciar una nueva andadura en la ciudad de Barcelona, ya tiene un domicilio en el territorio. Se vienen días intensos en el club, con la ansiada reunión entre Joan Laporta y Xavi Pascual, que se celebrará este mismo martes y se considera la última oportunidad de los blaugrana para tratar de retener al técnico de Gavà. Algo que se antoja prácticamente imposible.

El Barça de basket deberá conocer con antelación la decisión de su actual entrenador y mover ficha en el banquillo, ya que dependiendo del sustituto se necesitarán piezas distintas en el roster. No es lo mismo crear un proyecto bajo la figura de Ibon Navarro que bajo de la de Zeljko Obradovic. Eso sí, hay algunos fichajes que ya están hechos, como el de Mike James o Moses Wright.