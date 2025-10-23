Zalgiris ridiculiza a un Barça sin rumbo ni juego

El Barça naufragó ante Zalgiris (73-88) tras firmar un partido vergonzoso en el que tan solo Tornike Shengelia (13) y Joel Parra (17) se salvaron del bochorno. Los lituanos dominaron de principio a fin, y tan solo una reacción azulgrana en el último cuarto sirvió para maquillar el marcador. El Palau despertó y mostró su indignación con una sonora pitada y una amplia pañolada tras la enésima decepción de un equipo que todavía parece no haber tocado fondo.

El Barça firmó un primer cuarto para olvidar. A la habitual sangría defensiva, esta vez se le añadió un terrorífico desacierto en ataque, especialmente en el tiro de dos puntos (2/11). No carburaba la sala de máquinas azulgrana, y el acierto de jugadores como Maodo Lo, especialmente inspirado en el primer periodo.

Joan Peñarroya, durante el partido de Euroliga ante Zalgiris / Valentí Enrich

Zalgiris rozó los 20 puntos de ventaja

Zalgiris se apuntó el asalto (14-26) y eso que perdió a Nigel Williams-Goss por lesión en los primeros minutos de choque. El Barça no reaccionaba, Peñarroya no dejaba de mover el banquillo, y tras un momento crítico en el que los lituanos se marcharon por 18 puntos (20-38), Joel Parra apareció.

El alero dotó al equipo de intensidad, carácter y acierto. En ataque faltaba pizarra por todas partes, pero el '44' azulgrana se echó el equipo a las espaldas junto a Tornike Shengelia para reducir la desventaja hasta los siete tantos (33-40).

Tornike Shengelia, en el partido de Euroliga ante Zalgiris / Valentí Enrich

Zalgiris había visto frenado su acierto, en parte, por algunas canastas anotadas de elevada ejecución. Pero los de Tomas Masiulis, que regresó al Palau tras haber sido escudero de Sarunas Jasikevicius entre 2020 y 2023, volvieron a acelerar en ataque, y cerraron la primera mitad con un solvente 39-52 favorable. De nuevo, mucho trabajo para Peñarroya en el paso por vestuarios.

Un tercer cuarto vergonzoso

Lo que ocurrió en el tercer cuarto fue, sencillamente, ridículo. El Barça hizo bueno el primer periodo con una imagen indigna. Pérdidos otra vez en ataque, con Willy Hernangómez tirando triples, blandos una vez más en defensa, y con un Peñarroya desesperado un partido más en el banquillo. Con 51-62 y un nuevo tiempo muerto del técnico azulgrana, el Palau despertó para mostrar su descontento con pitos y una ligera pañolada. Zalgiris tenía un juguete roto entre sus manos, y los lituanos llegaron a ponerse +25 (48-73) tras un triple de Dustin Sleva. Moses Wright anotó otros dos puntos regalados para colocar el 54-75 en el marcador.

Zalgiris pasó por encima del Barça en el tercer cuarto / Valentí Enrich

Más de un centenar de aficionados azulgranas consideraron que ya habían visto suficiente, y pese a que no eran ni las diez de la noche, ya emprendieron el regreso a casa. El Barça sacó el orgullo y el honor para acercarse a 14 (63-77) tras una canasta de Tomas Satoransky. Parte de ese carácter llegó de nuevo con Parra en pista. Era incomprensible, viendo como había ido el partido, que el catalán hubiese pasado tantos minutos en el banquillo.

Trataba de seguir acercándose el Barça en el marcador, y pese a que a Zalgiris se le estaba haciendo largo el partido, los de Masiulis seguían controlando el marcador (67-82), y un triple de Sylvain francisco liquidó el choque (73-88). La victoria voló merecidamente hacia Lituania en otra noche negra en el Palau.