Zalgiris reta a un Barça sin el lesionado Brizuela

El Barça se mide hoy (20:30h CET) al Zalgiris Kaunas en la sexta jornada de la Euroliga. La competición continental avanza a un ritmo vertiginoso, y el cuadro azulgrana buscará el cuarto triunfo continental del curso en un regreso esperado al Palau.

Ante el conjunto lituano, el club azulgrana ha 'blindado' su feudo, limitando la venta de entradas únicamente para sus socios y abonados. Una medida que llega para impedir escenas de tensión como las vividas la pasada campaña en algunos partidos de Euroliga, y que ha hecho que el Barça haya repartido algo más de 150 entradas 'obligatorias' para la afición de Zalgiris, situadas en la zona de afición visitante y detrás del banquillo del equipo de Tomas Masiulis.

Sarunas Jasikevicius y Tomas Masiulis, en su etapa en el Barça / Valentí Enrich

Zalgiris arrancó la Euroliga con tres victorias

El antiguo asistente de Sarunas Jasikevicius en su etapa al frente del Barça regresa al Palau con el mismo balance de victorias y derrotas (3-2) que el cuadro catalán, y con un doble tropiezo la semana pasada en la doble jornada. Las derrotas ante Estrella Roja y Olimpia Milano empañaron un inicio en el que Zalgiris derrotó a Mónaco, Fenerbahçe y Bayern Múnich.

Las armas del conjunto lituano

Los lituanos vuelven a estar liderados una temporada más por el peligroso Sylvain Francisco, que el curso pasado le endosó 32 puntos al Barça en los dos duelos directos. Más allá del francés, Zalgiris ha aumentado su músculo económico, algo que les ha permitido incorporar a perfiles de la talla de Nigel Williams-Goss y Moses Wright, ambos procedentes de Olympiacos.

"Han hecho un cambio importante en su ambición, se refleja en su presupuesto. El nivel, a priori, es más alto que el de las anteriores temporadas. Ahora han encontrado más recursos económicos y están bien confeccionados, están haciendo bien las cosas y son un equipo solidario en defensa, y con Williams-Goss y Francisco tienen una capacidad importante para correr la pista", comentó Joan Peñarroya en la previa.

Joan Peñarroya alertó de los peligros del Zalgiris / Dani Barbeito

Brizuela, lesionado de nuevo

El técnico azulgrana sigue sin contar con la totalidad de la plantilla sana, y a las ausencias ya sabidas de Juan Núñez y Nico Laprovittola, toca añadir la de un Darío Brizuela que ha arrancado el curso con bastantes contratiempos físicos. El último, el pasado jueves en Dubai, con unas molestias en el glúteo de su pierna derecha que volvieron a aparecer el domingo en Málaga y que le imposibilitaron jugar la segunda mitad ante Unicaja. Se espera que esté de baja unos siete días, pero tanto a él como 'Lapro' se les espera a principios de la semana que viene, de nuevo con doble jornada de Euroliga.

El Barça tiene por delante el gran reto de encontrar estabilidad en su juego. Los de Peñarroya se divirtieron y arrasaron a Maccabi en la jornada cuatro (71-92), pero perdieron el brillo en el Coca-Cola Arena para caer ante Dubai por 83-78. En el Carpena, el Barça se llevó el triunfo por 77-83, y esos 77 tantos son los que ha encajado de media el equipo azulgrana en los tres últimos compromisos, reduciendo en casi 20 puntos las abultadas anotaciones con las que arrancó la campaña.

Tornike Shengelia y Nikola Kusturica, en un entrenamiento con el Barça / Dani Barbeito

La Euroliga es larga, y el inicio de la competición ya ha mostrado que cualquier equipo se puede imponer en cualquier pabellón. Pero hacer de tu hogar una fortaleza, se anticipa clave, y antes de visitar a Partizán el próximo viernes en el infierno serbio, el Barça tiene dos oportunidades de oro (Zalgiris y Milano el próximo martes) para ampliar el casillero de victorias con el Palau como escenario.