Youssoupha Fall sigue en racha en los play-offs: “Me siento muy bien”

El ‘gigante’ pívot senegalés del Barça (2,21 metros) Youssoupha Fall, volvió a ser un jugador decisivo en el segundo encuentro de la serie de semifinales ante La Laguna Tenerife dónde volvió a marcar las diferencias en la zona.

Sin Shermadini, con problemas de arritmia cardíaca, Txus Vidorreta no encuentra el antídoto para detener al pívot azulgrana, que volvió a demostrar que es un jugador válido a pesar haberlo visto esta temporada a cuentagotas.

Su intimidación defensiva está siendo un ‘plus’ que ha aprovechado Xavi Pascual para mejorar la defensa, especialmente dentro de la zona, y al mismo tiempo, sus compañeros le encuentran con facilidad para finalizar buenas acciones en ataque o sacar faltas personales como hizo con Kevin Yebo o Fran Guerra, que acabó lesionado.

Fall ha impuesto su tamaño en la pintura en los dos primeros encuentros ante La Laguna Tenerife / DANI BARBEITO

Un valor al alza

Fall aportó en el segundo partido 16 puntos y una valoración de 20 con más de 20 minutos de juego, siendo uno de los más destacados del equipo, y ahora, pleno de confianza, quiere seguir siendo determinante en el tercer encuentro en la pista de La Laguna Tenerife.

“He recuperado la confianza porque Xavi Pascual me la ha dado y he intentado devolvérsela”, decía el pívot tras el encuentro, poco acostumbrado a ser el protagonista televisivo post partido.“Estoy intentando todo lo posible a ayudar al equipo a ganar”, dijo el ‘center’ de 2,21 ‘repescado’ esta temporada después que el Barça lo liberase el pasado verano, misma situación que vivirá a 30 de junio.

La realidad de Fall ha cambiado por completo para ser un jugador de confianza y dejando sin minutos a otros jugador que estaba llamado a ser protagonista en el Barça pero que saldrá sin pena ni gloria, Willy Hernangómez.

El pívot senegalés está siendo una fuerza del Barça en la serie ante el cuadro tinerfeño / DANI BARBEITO

Vesely, su referencia

Aunque en quién se fija Fall en el juego interior es en el veterano Jan Vesely, que también está realizando un play-off más que brillante ahora que se acerca la hora de su adiós como jugador profesional.

“Me da consejos e intento dar mi mejor versión”, decía del checo. “Es la última temporada de Jan y quiere ganar algo con nosotros y queremos hacerlo junto a él”, dijo Fall a los micrófonos de DAZN.

Fall quiere seguir siendo un jugador importante para el Barça hasta final de temporada / DANI BARBEITO

Este sábado le llega una nueva oportunidad de lucirse y seguir creciendo, para acabar siendo un jugador decisivo, sin duda una sorpresa más de este Barça que parecía desahuciado apenas un par de semanas atrás tras la paliza del Valencia Basket en el Palau, a ser contendiente al título de Liga Endesa.