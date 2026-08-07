Youssoupha Fall ya tiene nuevo destino...¡en China!

Youssoupha Fall deja atrás dos temporadas en el Barça y ha decidido tomar una nueva dirección en su carrera y que apunta a China. El jugador de 2,21 ha fichado por el conjunto chino del Nanjing Tongxi Monkey Kings, de la CBA con el que ha firmado para la próxima campaña con la posibilidad de ampliarla a otra.

Fall llegó al Barça hace dos temporadas, y parecía que al final del verano pasado su etapa de azulgrana había finalizado al no tener demasiado protagonismo con Joan Peñarroya, aunque en el último momento, la dirección deportiva decidió hacerle una nueva propuesta que el jugador aceptó.

Lo cierto es que no ha sido un jugador con la regularidad necesaria, aunque llegó a tener cierto protagonismo con Xavi Pascual en las semanas finales de la temporada ante la inoperancia de Willy Hernangómez y los problemas de Vesely, y en cierta manera, cumplió con lo que se le pedía en pista, rebote e intimidación.

El ex pívot azulgrana ha decidido cambiar el rumbo de su carrera / Enric Fontcuberta / EFE

126 partidos de blaugrana

En totai, el ‘gigante’ senegalés ha disputado con el Barça un total de 126 partidos sumando todas las competiciones, y 43 de ellos en encuentros de Euroliga, promediando la pasada campaña en Europa, tres puntos y 2,3 rebotes en 16 apariciones. Sus números mejoraron ostensiblemente en la Liga Endesa, con 7,1 puntos y 4,3 rebotes.

Fall ha jugado las últimas siete temporadas en la Euroliga. El pívot de 31 años inició su camino profesional en Francia, jugando para el Le Mans, Poitiers y también Estrasburgo antes de dar el salto a la Euroliga con el BaskoniaLlegaba al conjunto vitoriano en 2029 y lograba además el título de Liga de aquella temporada, marcada por el Covid y ante el Barça.

Regresó a Francia en 2021 y jugó tres temporadas con el ASVEL Villeurbane, consolidándose como uno de los pívots más imponentes de la Euroliga. Fall promedió 8,8 puntos y 6,6 rebotes durante su última temporada en la Euroliga con el club francés en 2023-24.

A lo largo de su trayectoria en la Euroliga con el Baskonia, el ASVEL y el Barcelona, Fall ha promediado aproximadamente 7,0 puntos y 4,7 rebotes por partido, con un porcentaje de acierto superior al 65% en tiros de dos puntos. Ahora vivirá su primera experiencia en Asia después de haber disfrutado de la máxima competición europea, aunque con poco protagonismo en los dos años de blaugran a donde deja un buen recuerdo personal.