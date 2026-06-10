Yousoupha Fall, y su gran momento en el Barça: "Ahora mismo, Xavi Pascual me está dando mucha confianza"

Youssoupha Fall está siendo uno de los protagonistas 'inesperados' en el Barça en este tramo final de temporada. El pívot senegalés, que cumple su segunda campaña como pívot azulgrana, fue en el pasado el blanco de bastantes críticas por su rendimiento en el juego interior del equipo.

Pero la situación viene cambiando en estas últimas semanas. Xavi Pascual le está premiando por su buena actitud y su gran trabajo en los entrenamientos, y Fall está correspondiendo con grandes actuaciones en pista, y un rendimiento del que todas las partes salen beneficiadas ante la altura de la campaña en la que el equipo se encuentra.

Youssoupha Fall, en las 'semis' de la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife / Dani Barbeito

"Significa mucho, porque básicamente me gusta el Barça desde hace mucho tiempo, y para mí es algo especial jugar aquí. El entrenador me da mucha confianza ahora mismo, e intento devolverle esa confianza. Intento dar lo mejor de mí en la pista, aportar mucha energía, simplemente para conseguir la victoria", comentó Fall en la previa en declaraciones recogidas por el club.

"Nos sentimos bien, mentalmente, físicamente también, porque ayer no fue fácil, pero ganamos por 30. Pero para nosotros es un partido para olvidar, porque ya nos enfocamos en el segundo día y queremos ganar. El partido más importante es mañana y creo que estaremos listos. Y lo que acepto para mañana es jugar con la misma energía, la misma intensidad, porque creo que ayer esto hizo la diferencia, con el público, con todo el Palau, con nosotros, y creo que intentaremos hacer lo mismo o más, e intentar conseguir la victoria", explicó un '19' azulgrana que quiere repetir comunión con la afición culé. Este jueves, a partir de las 20h (CEST), segundo asalto de la serie ante La Laguna Tenerife.

Fall ha ido ganando protagonismo en la rotación del Barça / AFP vía Europa Press

"Es tan importante para nosotros, porque cuando damos mucha energía, sentimos que el Palau nos apoya. Por eso podemos dar mucho, y para nosotros es algo muy importante, para hacer sentir orgulloso a todo el Palau y a todos los aficionados de Barcelona. Intentaremos dar lo mejor de nosotros para conseguir la victoria mañana".

Desde que arrancó mayo, Fall ha elevado sus prestaciones hasta los 9,1 puntos y 5,5 rebotes por partido en la Liga Endesa. Su presencia en los últimos nueve partidos que ha disputado se ha traducido en ocho victorias y una única derrota para el Barça, la cosechada ante UCAM Murcia en el segundo partido de la serie de cuartos de final. El senegalés no estuvo en el accidente ante Valencia Basket (77-102), en el que el equipo le echó mucho de menos.

Fall, en un entrenamiento con el Barça / AFP vía Europa Press

Fall ha dado varios pasos al frente, mejorando sus prestaciones en pista, y Pascual ha sido justo con él. Para el técnico de Gavà, él y Jan Vesely son sus opciones más fiables a día de hoy en el '5', y pese a que el senegalés termina contrato el próximo 30 de junio, su entrega en estos últimos partidos de curso no admite ni un solo reproche.