Xevi Pujol, nuevo director deportivo del Barça

Ya es oficial. Xevi Pujol llega al Barça después de que el club azulgrana haya anunciado su contratación como nuevo director deportivo de la sección. En el comunicado, el Barça confirma que Pujol será "el máximo responsable deportivo del Barça de baloncesto y será el encargado de definir la filosofía deportiva de la sección". Firma con el club azulgrana un contrato para las próximas tres temporadas, hasta 2029.

A sus 36 años, el Manresano aterriza en el Palau Blaugrana después de una importante y exitosa trayectoria como director deportivo. Pese a su juventud, Pujol fue el arquitecto de los milagros de una de las etapas más brillantes de la historia del Bàsquet Manresa, y este último curso, en Baskonia, cosechó la Copa del Rey después de haber liderado algunas de las llegadas al conjunto vitoriano que resultaron claves en el triunfo copero.

La huella de Xevi Pujol en Manresa es incalculable / ACB Photo - Joaquim Alberch

El Barça de basket, en sus manos

Desde que terminó la pasada temporada, la tercera sin títulos, en las cúpula más alta del club fueron conscientes que el basket azulgrana necesitaba un giro de rumbo definitivo. La sección pasa por uno de los peores capítulos en su casi centenaria historia, y desde el primer momento hubo consenso en que Pujol era el hombre elegido para intentar liderar la resurrección del equipo. La confianza en el manresano es total, y desde hoy ya cuenta con las llaves de la sección para que todo lo que tenga que ver a nivel deportivo pase por sus manos.

Pujol arrancó en la base del Kids&Us Manresa, hasta que Jaume Ponsarnau, por aquel entonces técnico del conjunto del Bages, le dio la oportunidad de incorporarse al staff del primer equipo. Corría el año 2011 y tiempo después, Pujol dio el salto a los despachos. Desde las oficinas del Nou Congost, el manresano encontró en su radar jugadores que, a día de hoy, son estrellas de la Euroliga. Es el caso de Chima Moneke o Sylvain Francisco, consolidados en la competición europea, el último como uno de los mejores bases del viejo continente y que el próximo curso jugará bajo las órdenes de Zeljko Obradovic en el Panathinaikos.

Chima Moneke fue uno de los líderes de aquel histórico Baxi Manresa de 2022 / ACB Photo - Joaquim Alberch

El 'arquitecto de los milagros' en Manresa

Moneke, Francisco, Isma Bako o Joe Thomasson coincidieron en aquel histórico Baxi Manresa que en 2022 acarició la gloria europea. Tan solo La Laguna Tenerife, en la final de la FIBA BCL, privó al conjunto de Pedro Martínez levantar el título continental en Miribilla. En su última campaña en la capital del Bages, Pujol reclutó a Cameron Hunt y a Derrick Alston Jr, dos de sus grandes aciertos como director deportivo. Con él en el cargo, los manresanos disputaron tres Copas del Rey y dos play-offs de la Liga Endesa.

Su buen hacer le abrieron las puertas de Baskonia. Llegaba a un equipo Euroliga avalado por su trayectoria, y los vitorianos apostaron fuerte por él: se convirtió en nuevo secretario técnico, reemplazando en el cargo a Alfredo Salazar, aunque este último no abandonó la disciplina vitoriana, sino que se mantuvo en la estructura deportiva. A Pujol no le tembló el pulso pese a la exigencia de su nuevo club y apostó por el fichaje de Paolo Galbiati como entrenador tras su buen hacer en el Trento. Con la temporada en marcha, rescató a Eugene Omoruyi del Al Nasr de Dubai. Y tanto el técnico italiano como el jugador nigeriano tuvieron un papel destacado en la gran final de Copa, en la que derrotaron al Real Madrid por 89-100 con Galbiati ganándole la batalla táctica a su compatriota Sergio Scariolo, y con un Omoruyi estelar e imparable, autor de 23 puntos. Baskonia acabó con un lustro de sequía de títulos, si bien es cierto que en Euroliga firmaron una discreta campaña (18º, 13 victorias y 25 derrotas), y en la Liga Endesa cayeron en los cuartos del play-off por el título ante el Asisa Joventut.

Baskonia conquistó la pasada Copa del Rey / Twitter: @xevi_pujol

Triste y difícil final en Baskonia

Antes de terminar la campaña, Baskonia decidió dar un volantazo a la estrategia desplegada el pasado verano. La idea era prescindir de Pujol, y pese a haber acompañado al equipo durante toda la campaña, no le dejaron viajar a Badalona para ese cruce de ACB. Además, los planes iniciales pasaban por despedir a Paolo Galbiati y apostar por el regreso de un Velimir Perasovic que se desvinculó del UNICS Kazan para propiciar su regreso al Buesa. El interés del Barça en ambas figuras cambió la mentalidad de los alaveses, que se vieron con dos activos reclamados por el conjunto catalán. Por Galbiati no se descolgaron del millón de euros por su libertad, algo que el Barça no aceptó y que hizo que se terminasen decantando por Aleksander Sekulic.

Por Pujol también hubo un intento de negociación por parte de los azulgranas para poder resolver su situación y que pudiese aterrizar cuanto antes en el Palau. Pero Baskonia tampoco quiso dar marcha atrás en su petición de 300.000 euros por el manresano, de manera que Pujol dio un preaviso de dos meses anunciando su voluntad de marcharse de Vitoria. Una vez cumplido el plazo, ya se ha podido oficializar su fichaje por el Barça.