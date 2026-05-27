Xevi Pujol, muy cerca de sustituir a Juan Carlos Navarro en el Barça

El anuncio de la salida de Xavi Pascual del banquillo del Barça una vez que termine la presente temporada ha activado el 'efecto dominó' en la sección azulgrana. Los cambios en la estructura anunciados por el presidente electo, Joan Laporta, hace unas semanas, empiezan a vislumbrarse en el horizonte una vez que ha quedado resuelta la incógnita sobre el futuro del técnico de Gavà al frente del equipo.

Para tratar de rebajar todo el ruido mediático en torno a su futuro, Pascual y Barça acordaron lanzar un comunicado en el que certificaron que el actual técnico azulgrana abonará la cláusula de rescisión (unos 400.000 euros) para poner de manera prematura punto final a su segunda etapa en el club que ha durado algo más de medio año. El principal objetivo es centrarse en la disputa del play-off de la Liga Endesa, el último título en juego del curso. Antes, Pascual atenderá a los medios de comunicación este martes (11:30h) para desgranar cuáles han sido los motivos que le han llevado a tomar esa decisión.

Xavi Pascual, entrenador del Barça de basket / EFE

Navarro, en la rampa de salida

El Barça tendrá que buscar nuevo entrenador, pero la nueva incógnita en una sección que no entiende de semanas tranquilas radica ahora en quién será el encargado de encontrar al sustituto de Pascual. Juan Carlos Navarro, actual General manager de la sección, está en la rampa de salida y será el próximo en abandonar la sección. El anuncio de su adiós debería producirse en los próximos días y podría venir acompañado del de su mano derecha, Mario Bruno Fernández, actual director deportivo del basket azulgrana.

La obra llevada a cabo por Navarro y Mario Bruno ha acabado por descarrilar esta temporada, con una plantilla muy descompensada en la dirección de juego y en la posición de '5', en la que de manera incomprensible se repitió el mismo tridente que tantas dudas dejó la pasada campaña. Queda todavía por disputarse un play-off de la Liga Endesa en el que no hay que descartar al Barça, pero a nivel deportivo, las decepciones en la pasada Copa del Rey, y especialmente en la eliminación en el Play-In de la Euroliga, han acabado con la paciencia de la planta noble del club, que plantea una revolución total a partir de este verano.

Juan Carlos Navarro, en el palco con Mario Bruno Fernández / DANI BARBEITO

Xevi Pujol, una opción viable para el Barça

Tal y como adelantaron algunos medios catalanes y pudo confirmar 'SPORT', el nombre de Xevi Pujol gana enteros para relevar a Juan Carlos Navarro en su cargo. El actual responsable de la secretaría técnica del Baskonia es una opción que gusta mucho en el Barça, y el acuerdo para que acabe recalando en la sección es más que viable.

Pujol, nacido en Manresa hace 36 años, se consagró en el club de su localidad como uno de los mejores directores deportivos del baloncesto europeo. Con su trabajo y con una visión privilegiada para detectar talento a lo largo del mundo, consiguió armar proyectos muy exitosos del Baxi Manresa. Lo que era excepcional, como presencias en Copas del Rey y en play-offs de la Liga Endesa, se convirtió prácticamente en algo rutinario.

Xevi Pujol podría ser la alternativa a Juan Carlos Navarro en la dirección deportiva del Barça / SPORT

Además, Pujol fue el arquitecto de aquel Baxi Manresa que en 2022 logró ser finalista de la Basketball Champions League en aquella Final Four histórica de Bilbao. Aquel equipo estaba integrado por nombres como los de Joe Thomasson, Isma Bako, Yankuba Sima, o los de Sylvain Francisco y Chima Moneke, confirmados como dos de los mejores jugadores del viejo continente en sus posiciones.

Situación difícil en el Baskonia tras hacer historia en el Baxi Manresa

El Barça ahora sí que va en serio a por Pujol, después de haber intentado su contratación hace algún verano, pero sin ofrecerle el cargo que le correspondía por la trayectoria ya labrada. La situación que vive el club vitoriano, con la más que posible salida del entrenador Paolo Galbiati, y el regreso de Velimir Perasovic al Baskonia generaría alguna fractura que puede traer a Pujol de vuelta a Catalunya. El Barça se pondría en manos de uno de los mejores directores deportivos del continente, que llegaría al club con media faena ya cerrada (Moses Wright, Josh Nebo, Olivier Nkamhoua y Mike James), pero con la labor prioritaria de cerrar al sustituto de Pascual.