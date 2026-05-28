Xevi Pujol, el arquitecto de los milagros infinitos que seduce al Barça

Tras la confirmación oficial de la salida de Xavi Pascual como entrenador del Barça, más la intervención ante los medios del técnico azulgrana para justificar su decisión, al club se le ha girado más faena de la prevista. Más allá de tener que fichar a tres o cuatro jugadores más que quedan pendientes, toca encontrar a un nuevo inquilino para el banquillo de la sección.

Antes, el Barça tendrá que encontrar a esa persona que se encargue de la búsqueda. Tal y como venimos explicando estos últimos días, Juan Carlos Navarro está en la rampa de salida como General Manager del equipo, y apunta a ser el siguiente nombre que abandone su cargo. Todo ello, cumpliendo con la reestructuración anunciada semanas atrás por Joan Laporta. La reconstrucción, una vez confirmado el adiós de Pascual, debe ser y será total.

Juan Carlos Navarro, General Manager del Barça / Valentí Enrich

Opción Xevi Pujol

Y en ese sentido, todos los caminos apuntan hacia un Xevi Pujol (Manresa, 1990), que es uno de los mejores directores deportivos de Europa pese a su corta edad, pero cuya trayectoria, meteórica en los últimos años, parece estar más que lista para el siguiente nivel: asumir la secretaría técnica del Barça. En el club azulgrana le tienen como opción prioritaria y es una opción viable y un nombre que genera consenso e ilusión en la parroquia culé. Tras haberle ofrecido en el pasado un cargo como 'scouting' que no cumplía con sus pretensiones, ahora el equipo catalán está por la labor de hacer bien las cosas y ofrecerle las llaves del proyecto.

Esa buena sintonía que ha generado el interés azulgrana en Pujol tiene mucho que ver con la gran faena realizada años atrás en el club de su vida, el Baxi Manresa. Hay que remontarse hasta 2011, tal y como explicó a 'SPORT' el pasado verano Jaume Ponsarnau, uno de los mejores entrenadores nacionales de la Liga Endesa. "Le veía entrenar en la cantera y le propusimos que entrase como becario para que nos ayudara. El baloncesto es su forma de vida y su pasión, y tras su etapa como asistente, no me sorprendió su paso a la dirección deportiva: era muy inquieto con todo lo que tenía que ver con el mundo de los jugadores y las ligas", comentó a este diario.

Xevi Pujol podría ser la alternativa a Juan Carlos Navarro en la dirección deportiva del Barça / SPORT

El hombre de los 'milagros' en Manresa

Tras ese inicio en los banquillos que pocas personas recuerdan, llegó ese cambio por los despachos. Y a partir de ahí, empezó a obrar los 'milagros'. Baxi Manresa, que años atrás partía con el objetivo de conservar la categoría, se acostumbró en las últimas temporadas a disputar Copas del Rey y play-offs de la Liga Endesa. La lista de aciertos ha ido creciendo a lo largo de los años, y el quinteto ideal de jugadores que brillaron en el Nou Congost podría competir de tú a tú a cualquier equipo del baloncesto europeo.

Antes de marcharse el pasado verano de Manresa, Derrick Alston Jr. fue uno de los grandes nombres propios de la temporada. Promedió 16,7 puntos y 4,2 rebotes por partido en la Liga Endesa tras haber llegado del Rostock y en el que el único atractivo a principios de curso parecía ser únicamente ser hijo del mítico Derrick Alston. Su buen rendimiento en el Bages le abrió las puertas de la Euroliga a través de la Virtus Bolonia. Además, Pujol también descubrió en la temporada 22/23 a un Jerrick Harding que la campaña pasada fue el máximo anotador de la ACB, ya despuntó en Manresa con 15,3 tantos de media por encuentro.

El quinteto ideal de Xevi Pujol / Marc Creus

Arquitecto del histórico Manresa de la 21/22

Ahora bien, la gran obra ejecutada por Pujol, con Pedro Martínez en el banquillo, fue en el curso 21/22. El conjunto manresano rozó la gloria y fue finalista de la Basketball Champions League. Tan solo Tenerife, en la final disputada en Bilbao, privó a aquel equipo del título, aunque aquella plantilla es eterna. El director deportivo catalán reclutó a unos desconocidos Isma Bako, Chima Moneke y Sylvain Francisco, en un equipo en el que también se encontraban perfiles de la talla de Joe Thomasson, Yankuba Sima o Dani Pérez. Poco hay que decir de Moneke, uno de los mejores ala-pívots de Europa, y que tras jugar en Manresa firmó por los Sacramento Kings de la NBA, y de un Francisco que es uno de los bases más codiciados del viejo continente tras brillar en el Zalgiris.

Baskonia levantó la Copa del Rey en Valencia el pasado mes de febrero / Baskonia

Llegar y besar el santo en Vitoria

Además, su llegada al Baskonia vino acompañada del fichaje de Paolo Galbiati, un entrenador con sello propio, pero con el que el conjunto vitoriano rompió más de cinco años de sequía conquistando la última Copa del Rey. Un torneo en el que Eugene Omoruyi fue importante para el equipo, y al que Pujol fichó del Al Nasr de Dubai. Un jugador desconocido para la gran mayoría de directores deportivos del planeta, pero con el que el catalán dio con la tecla, y otro 'milagro' que en el Barça confían en que pueda seguir repitiendo.