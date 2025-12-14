Xavi Pascual: "Willy ha dado un paso adelante"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha celebrado tras la clara victoria de este domingo en Manresa (62-89) que Willy Hernangómez "hoy ha dado un paso adelante", seguro de que "si queremos ganar él tiene que ser muy importante".

Ha añadido que está "muy contento" con el trabajo del pívot madrileño, que ha sumado 12 puntos, nueve rebotes y 19 créditos de valoración en el Nou Congost en un partido marcado por las bajas.

En este sentido Pascual ha lamentado el esguince de tobillo a los tres minutos de encuentro de Jan Vesely, una baja "muy sensible" que agrava la situación del equipo azulgrana en cuanto a lesiones.

"Hoy teníamos fuera un quinteto: Laprovittola, Cale, Parra, Shengelia. y Jan, cinco jugadores importantísimos. Nos ha venido todo de golpe, pero esto va así. Nuestra mentalidad es que no existen las excusas y que siempre tenemos que encontrar un camino para ganar", ha añadido.

Pascual ha asegurado que al equipo le ha costado "dirigir" el encuentro por las bajas y que ha tenido que hacer un "tetris" para "ir cuadrando los minutos e intentar que no se dispararan y además estar bien en la pista", pero ha destacado que el Barça ha completado un buen partido.

Máxima exigencia

"Nos ha faltado un poco de energía y con una rotación más hubiéramos estado un poco mejor, pero en general damos el partido por bueno", ha celebrado. También ha señalado que el equipo ha sido "inteligente" para controlar la transición ofensiva del Manresa, "uno de los equipos que mejor corren de la liga".

"Hemos estado sólidos, con los medios hacia adelante. Hemos controlado la transición defensiva y el rebote", zanjó al respecto del partido contra el combinado vallesano que supuso la sexta victoria consecutiva del equipo.

Ahora el Barça afrontará "una semana muy difícil" con partidos de Euroliga el martes y el viernes y de ACB el domingo por la mañana y con problemas de lesiones.