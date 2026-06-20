Xavi Pascual: "Volver con un 1-1 era un buen resultado y ahora tenemos un escenario inmejorable"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, aseguró, tras la derrota de su equipo en el segundo partido de la final de la Liga Endesa en la pista del Valencia Basket, que habría firmado sacar el 1-1 que tienen en los dos primeros partidos del Roig Arena y que tienen un "escenario inmejorable" para ganar el título con dos partidos en el Palau Blaugrana por delante.

"Siempre veo el vaso medio lleno. Veníamos a València y si preguntas a la gente de Barcelona estar en un 1-1 lo habrían firmado. Tenemos dos partidos en casa y es un escenario inmejorable para acabar la temporada. El Palau del lunes debe ser el Palau de las grandes ocasiones. Nosotros tenemos que jugar bien y estar mejor físicamente", señaló en la rueda de prensa. "Volver de València con 1-1 era un buen resultado", reiteró.

"Es el momento de hacernos fuertes en casa. Tenemos que verlo como un 'playoff' a tres partidos con dos seguidos en casa. Tiene que estar lleno, que nos ayude. Estamos convencidos de que así será", auguró.

El técnico felicitó al Valencia por su claro triunfo en el segundo partido por 102-75. "Fueron claramente superiores. Entramos muy mal, sin anotación, fallando tiros abiertos y también bandejas cerca de canasta. En el segundo cuarto giramos un poco el encuentro, teníamos nuestras posibilidades en el tercero pero lo abrimos muy mal, Desde el minuto 26 ya no hubo partido y ya intentamos gestionar el tercer partido", resumió.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - David Grau

El entrenador lamentó lo mal que han entrado en los dos primeros partidos y dijo que debe empezarlos mejor para que no se les compliquen tanto.

Pascual dijo que son conscientes de que se miden a "un equipo muy joven con mucho ritmo, con mucha capacidad atlética" y dijo que la lesión de Juani Marcos les alteró las rotaciones. "Se ha hecho un esguince en el tobillo. Lo ha intentado en la segunda parte pero no podía. No parece un esguince grave pero jugamos en 48 horas y será duda hasta el final", señaló el técnico, que dijo que Tomas Satoransky tiene problemas en la espalda y que aunque intentó ayudar no le salieron las cosas.

"Es importante aprender de las derrotas y pasar página. Estamos 1-1 y lo tenemos que mirar así, no hay otra manera", apuntó Pascual que dijo que no era "para hablar de árbitros" aunque afirmó que llevan "una temporada complicada en este sentido".