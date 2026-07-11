Lo que Xavi Pascual ya vio venir y le llevó a dejar el Barça

Cuando Xavi Pascual anunció a finales de mayo su decisión de irse del Barça, a muchos aficionados y seguidores del basket blaugrana les produjo una decepción importante porque pensaban que Pascual iba a ser el hombre que llevaría a reverdecer laureles en una sección de capa caída en los últimos años tras la salida de Jasikevicius.

La decisión de Pascual de entrar de nuevo en el club tras el despido de Joan Peñarroya fue una decisión valiente, quizá incluso poco meditada desde la razón y pudo más el peso del corazón culé del técnico, que realmente lo que podía ganar con su regreso con la campaña en marcha.

Y efectivamente, ese deseo de ayudar al club y también al presidente Joan Laporta, al que considera una persona muy cercana, le llevó a coger las riendas del equipo a pesar de no estar totalmente convencido. Pero tiró hacia adelante. Hubiera sido más fácil esperar a final de temporada. Pero se lanzó.

Presión sin recursos

Una presión que ha tenido que vivir toda la temporada y tratar de capear los problemas que ha vivido el equipo, especialmente con las lesiones, y que no le permitieron sacar el máximo del equipo a pesar de haber encadenado dos grandes rachas de resultados positivos.

Xavi Pascual llevó al Barça a la final de la Liga Endesa, todo un éxito vista la temporada / ACB Photo - David Grau

Aunque Pascual, que ya se temía que iban a llegar problemas, los vivió en sus propias carnes cuando llegó la necesidad de encontrar revulsivos en el mercado que nunca llegaron. El técnico propuso soluciones con el apoyo de Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, sus dos grandes interlocutores, aunque solo recibió silencio desde las más altas instancias ante el desespero de Pascual.

En una situación sin poder añadir recursos al equipo, el entrenador blaugrana se tuvo que conformar con lo que tenía a mano, consciente que hacer ‘milagros’ en una Euroliga tan competitiva, resultaría casi imposible, como finalmente sucedió.

Decepción total

La eliminación en la máxima competición europea sin tan solo alcanzar los cuartos de final, fue un golpe muy duro. Pascual vivió la realidad de un club dónde el fútbol es el primer argumento, algo que no discute, aunque se sintió constantemente ninguneado desde la directiva que no quiso asumir riesgos financieros para darle fichajes que necesitaba, especialmente un pívot, algo que clamaba al cielo

Sin respuesta desde arriba, donde tomar una decisión cuesta horrores y con las manos atadas de Navarro y Mario Bruno Fernández que no pueden ejecutar fichajes, la suerte del equipo estaba echada, y aún así, Pascual sacó lo mejor del equipo para meterlo en la gran final de la Liga Endesa, aunque el reto de Valencia ya era demasiado grande. Ya logró demasiado.

Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Xavi Pascual, durante un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

Y es que la implicación de Xavi Pascual, a pesar de los problemas en la sección, fue total. Incluso trabajó para reforzar la plantilla para la próxima temporada, contactando con jugadores que el club quería como Sylvain Francisco, Moses Wright e incluso Jean Montero.

Ofertas irrisorias

Aunque las ofertas del Barça eran tan poco atractivas, que solo recibían largas de sus agentes. Finalmente lograban consumar el fichaje de Moses Wright y también el de Mike James, dos jugadores importantes y de prestigio que iban a llegar por el atractivo de estar a las órdenes de Pascual y revitalizar al equipo.

Pero el aguante de Pascual llegó a un límite. Viendo el descontrol de la sección en la que Josep Cubells se alejaba definitivamente, para bien o para mal, el basket blaugrana se quedó en un solar, en parte porque el club estaba viviendo una situación de interinidad y las decisiones son complicadas de tomar. Y Pascual se cansó del modelo Barça.

Laporta convenció a Pascual para fichar, dónde le pudo más el corazón y su amistad con el presidente / FCB

Seguramente, si el club hubiera hecho una apuesta clara por el basket, Pascual sería felizmente el entrenador del equipo, porque como entrenar al club que llevas en el corazón, no es comparable a nada, ni tan siquiera para irse a Dubai donde no le faltarán recursos y equipo, pero no un Palau que siempre le ha mostrado devoción y por el que se ha desvivido este año.

Aspirar al máximo

Aunque un profesional de su calado tiene que aspirar a lo máximo, y el Barça, ahora mismo, es un ’bono basura’ en términos económicos. Seguro que los comentarios que se va por dinero le han hecho mucho daño. Ya ha ganado lo suficiente en Rusia para vivir el resto de sus días. Es el proyecto lo que realmente le interesaba y en este Barça, todo es un descontrol.

Cuando no cuentas con la estructura ni el apoyo que se necesita para triunfar en casa, por mucho que duela el corazón, hay que decir adiós. Ahora viendo en qué arenas movedizas se mueve la sección, el más listo ha sido Pascual. Ojalá sea capaz de triunfar en Dubai como no le han dejado hacerlo en casa.