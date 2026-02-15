Xavi Pascual: "La victoria nos deja muy buenas sensaciones, vamos a la Copa con mucha ilusión"

Tras derrotar al Baxi Manresa por un contundente 97-60, Xavi Pascual no disimuló su alegría y satisfacción tras el partido redondo que llevó a cabo el Barça, en su último examen antes de disputar la Copa del Rey.

"Nos deja buenas sensaciones el partido; era importante sacarlo adelante. Con las sensaciones del último encuentro era difícil optar a ganar la Copa, y el de hoy ayuda. Estoy muy contento por los jóvenes: han puesto mucha energía. Se está haciendo un gran trabajo con el segundo equipo y los tres son piezas importantes para nosotros", comentó el técnico azulgrana en la rueda de prensa posterior al partido.

Así avanzan los lesionados

"Hemos jugado una buena defensa. Ellos no han tenido su mejor día; lo están haciendo bien y les deseo lo mejor. El partido deja buenas sensaciones. Fuimos muy erráticos en el tiro ante París, pero hoy hemos mejorado algo. El otro día, ante París, el tiro exterior fue un accidente. Ahora toca preparar una Copa a la que, cuando llegamos, era complicado entrar, lo conseguimos como cabezas de serie y eso tiene mucho mérito", explicó un Pascual que también se pronunció sobre como evolucionan los jugadores lesionados: "Veremos cómo evoluciona Jan Vesely, hay que esperar como con los otros jugadores. No somos ni positivos ni negativos".

Xavi Pascual, en el partido de Liga Endesa ante Baxi Manresa / Gorka Urresola

Un Pascual que puso sobre la mesa las ganas con las que afronta el Barça la Copa. "La derrota ante París nos dejó tocados; perder en casa duele mucho. Pero vamos a la Copa con mucha ilusión. El propio torneo pone en forma a algunos equipos y, jugando un muy buen partido, se puede coger confianza para ganarla. Tenemos una final ante Murcia, que nos ha ganado las dos veces, y si ganamos iremos a por otra final. Hay que manejar cada minuto desde el jueves para estar preparados para competir. Murcia está jugando bien, en un buen momento, y será muy difícil ganarles", detalló Pascual durante su primer rival en Valencia.

"Hay que centrarse en el partido que juegas y luego mirar lo que viene después. No se trata solo de recuperar a un jugador, sino de ver su estado de forma. Lo ideal habría sido que hubiesen estado en el partido de hoy. Tendremos que tomar muchas decisiones y ver a quién descartamos; será difícil evaluar en qué estado están", dijo.

Contento con los jóvenes

Por último, y tras darle minutos a Nikola Kusturica, Daniel González y Sayon Keita, Pascual elogió al equipo de la Liga U, actual líder de la competición. "Me gusta mucho el equipo de la Liga U. De la posición 3 a la 5 les veo mucho futuro. Me gusta cómo trabajan y, en cuanto podamos, pondremos el foco ahí e intentaremos que los jugadores den pasos al frente, especialmente en la ACB", concluyó.