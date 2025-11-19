Xavi Pascual: "Vengo al Barça para ganar, no hay temporadas de transición"

El Barça de baloncesto arranca esta semana una nueva etapa. Xavi Pascual, anunciado esta semana nuevo entrenador de la sección de baloncesto, debuta dirigiendo al equipo este jueves en el Basketball Development Center de Estambul ante el Anadolu Efes (18:00h CET) en el partido de la duodécima jornada de la Euroliga.

El técnico de Gavá dirigió al equipo por última vez este miércoles sobre la pista del Palau Blaugrana antes de viajar a Turquía, y posteriormente atendió a los medios presentes, en su primera intervención pública tras el anuncio oficial del club. "No quiero hacer muchas referencias al pasado, no me corresponde a mí. Solo miro hacia adelante, intentar crecer, ordenar las cosas. Pedir que todos trabajemos en la misma dirección, que todos estamos en la misma página. El Barça es un club que debe ser ejemplo de todas las cosas. Hay que conseguir que el Barça sea esto", arrancó diciendo Xavi Pascual.

Sin temporadas de transición en el Barça

Sobre su vuelta, el culé explicó que "el proceso viene desde el domingo por la tarde, nos reunimos el lunes por la tarde, hay una reunión productiva. Me piden que vuelva, analizando la situación que tenemos, hay proceso de reflexión, acaba antes del partido del Bayern y ahí ya la decisión estaba tomada. Hemos alejado los miedos, hemos puestro tranquilidad en el grupo". Pascual dejó claros sus objetivos para cambiar el rumbo del equipo: "Vengo al Barça para ganar, no hay temporadas de transición. El proceso es dificil y largo, no estamos en una dinámica de ganar titulos pero intentaremos estar cerca, es el Barça, sea la situación que sea. Nuestro objetivo es estar lo más cerca de los títulos".

Agradecimiento a la tarea de Orellana y de Peñarroya

El técnico de Gavà, que reconoció la tarea de Òscar Orellana y del staff en los últimos tres encuentros del equipo que se tradujeron en tres victorias, se refirió también a cómo ha visto al grupo en los primeros entrenamientos. "Los jugadores han estado extraordinarios, con intensidad y concentración, con ganas de hacer cosas juntos. Hasta el momento no puede ir mejor, hemos entrenado muy bien y estaremos preparados para jugar. Tengo mucho respeto por Joan Peñarroya, quiero darle las gracias a lo que ha hecho y no haré referencias al pasado y a cosas que han cambiado respecto a su etapa, siempre hablaremos de futuro", comentó Pascual en un tono de respeto hacia su antecesor.

El nuevo entrenador azulgrana no escondió que "su razón de ser entrenador es la de hacer feliz a la gente", y sobre ese exigente y ambicioso reto que siempre supone la Euroliga, Pascual hizo una interesante reflexión sobre esa dureza al alternar en el calendario encuentros con la Liga Endesa.

Sin perder de vista la Euroliga

"La Euroliga es el sueño más grande que tenemos todos, pero jugando la Liga Endesa es muy complicado por la normativa que hay, dos extras, no jugamos lunes, el playoff no para... La Liga ACB es la más complicada para ganar la Euroliga. Pero la intentaremos ganar siempre. Tenemos los mismos objetivos e intentaremos luchar siempre por ganar los tres títulos. La Junta me ha dado mucha motivación, vamos a pasar esta temporada y de cara a la siguiente veremos lo que hay. No puede haber cambios significativos, pero estarán ahí y podremos seguir en una buena línea. Cojo este equipo porque creo que este curso podemos hacer cosas, cosas buenas y cerca de las competiciones. La situación para clasificarse para la Copa es difícil y ese es nuestro primer objetivo".

Acudir al mercado para reforzar el equipo

En cuanto a la imposibilidad actual de acudir al mercado de fichajes dada la complicada situación económica del club, Pascual ha pedido tiempo para valorar a los jugadores que tiene a su disposición, siendo consciente de que el Barça no debe perder de vista las diferentes situaciones que se produzcan en clave fichajes. "El Barça debe estar atento a cualquier oportunidad de mercado si puede ir a por ella, pero ahora no quiero fichar a nadie hasta que no vea la realidad del equipo”.