Xavi Pascual: "¿Títulos? Seguimos vivos en las competiciones y hay que aspirar a todo"

Xavi Pascual atendió a los medios de comunicación en la previa del partidazo con mayúsculas que enfrentará este viernes (20:30h CET) a Barça y Olympiacos en el Palau.

El conjunto azulgrana buscará su quinta victoria consecutiva ante uno de los equipos más poderosos de la Euroliga. Para ello, Pascual es consciente de que sus mejores tendrán que ofrecer su mejor versión para derrotar al cuadro de Georgios Bartzokas.

Las fortalezas de Olympiacos

Llevan mucho tiempo con su entrenador, con un ADN muy definido, juegan casi de memoria, mantienen el núcleo. Corren, pero también juegan posesiones largas, y en defensa están muy bien armados. Son un equipo TOP de Euroliga con una plantilla muy larga que hace que no se noten las lesiones.

Un calendario exigente

El calendario es una barbaridad, pero hay que competirlo con la plantilla que tenemos. Habrá partidos de todos tipos, pero habrá que gestionar muy bien cada uno para estar más cerca de la victoria. Hay que intentar centrarse solo en lo que viene, hemos intentado cargar energías para este desafío que se viene. Nos tenemos que hacer muy fuertes en casa, los jugadores no deben pensar en partidos de futuro, solo en el siguiente. Olympiacos cuando juega bien lo hace muy bien, pero habrá momentos en los que les podremos sacar ventajas.

Xavi Pascual ha regresado a lo grande al Barça / ACB Photo - Alex Caparrós

Hambre de títulos

El mensaje que quiero dar es gas, estar positivos, en la misma página e ir a por todas. El Barça nunca puede pensar que no se puede. Hay que ir a por todas y luego o el tiempo nos dará la razón o nos pondrá en nuestro sitio. ¿Títulos? Hay que aspirar a ganarlos y de momento estamos vivos en todos. Lo más importante es que estemos sanos, si no nos costará mucho

La positividad es clave

Somos profesionales y hay que centrarse únicamente en el siguiente partido, no hay ninguna razón para no estar concentrados. No espero que un jugador pueda estar al nivel top en 7 partidos seguidos. Sí que espero estar siempre positivos y aportar cosas positivas. Se puede ganar o perder, pero hay que ponerlo absolutamente todo.

Así avanza la evolución del equipo

Estoy muy contento con todo el mundo, está todo el mundo muy centrado. Hemos implementado bases de disciplina, trabajo respeto e ilusión. Estamos a la mitad del camino, nos faltan muchas cosas, pero vamos por el camino correcto. Estamos corriendo bien las dos transiciones, hay que mejorar mucho la defensa en los últimos segundos, alguna situación del juego. Algunas veces estamos algo desorganizados, pero lo estamos mejorando.

Xavi Pascual, dando instrucciones a sus jugadores / ACB Photo - Alex Caparrós

Una noche grande en el Palau

Es uno de esos partidos grandes en los que el Palau tiene que ser el Palau. Lo tenemos que hacer con la ayuda del Palau, sufrir juntos, hay que apretar y nosotros tenemos que estirar al público y ellos nos tienen que ayudar.

Rumores de fichajes

Salen muchos nombres, yo le pido al club que estemos atentos y ver si algún día se puede hacer algo. A día de hoy solo pensamos en dar oportunidades a nuestros jugadores. Creo que la mayoría de jugadores están mejorando desde que llegué. Sigo confiando en ellos, sin mirar nada más.

La gestión de los minutos

'Lapro' todavía no está y a partir de ahí hay alguna molestia que será recurrente. Hay que intentar gestionarlo de la mejor manera posible. La comunicación con todo el mundo es buena y mientras sea así será más fácil de gestionar.