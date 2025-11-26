Xavi Pascual y Thomas Heurtel, los nombres propios del Barça-ASVEL

El encuentro de la decimotercera jornada de la Euroliga entre el Barça y el conjunto francés del ASVEL Villerubanne tendrá este miércoles en el Palau (20.30h) a dos grandes protagonistas, el primero y más esperado, la aparición por primera vez del nuevo técnico azulgrana, Xavi Pascual, que regresa como primer entrenador nueve años después.

Seguro que el técnico de Gavà se llevará una sonora ovación de los aficionados culés, que esperan que con el regreso de Pascual, el equipo encuentre una linea positiva y que definitivamente se ‘ponga las pilas’ para volver a hacer grande la sección blaugrana en forma de títulos.

Será también un momento muy emocionante para Pascual, que tuvo que emprender un nuevo rumbo en su carrera profesional después de dejar el club de sus amores y tomar la dirección de equipos como el Panathinaikos en una primera etapa y posteriormente, el Zenit San Petersburgo. Se hizo esperar su regreso, del que se rumoreó ya el pasado verano, aunque el club blaugrana no se decidió y fue Joan Peñarroya el que arrancaba su segundo año con el equipo.

Decisión drástica y regreso de Pascual

Aunque la falta de resultados, especialmente en la Liga Endesa, y con problemas de falta de actitud defensiva, y con derrotas duras como la del Madrid en el Palau y vergonzantes como la que sufrió el Barça en su visita al Bàsquet Girona, obligaron a la directiva a reaccionar y negociar la vuelta de Pascual.

Pascual, junto a Juani Marcos, preparando el encuentro ante el ASVEL de esta noche en el Palau / FCB

Una decisión que llevó unos días para completarse mientras Óscar Orellana ya cambiaba la dinámica del equipo, logrando tres importantes victorias consecutivas para levantar la moral del grupo, y dejar encarrilada la reacción del equipo con la llegada de Pascual.

El técnico no ha tenido mucho tiempo para darle la vuelta a la situación, especialmente mala en defensa, aunque ya demostró en dos encuentros que las cosas van a cambiar. Una derrota ‘in extremis’ en la pista del Anadolu Efes, no alteró su nuevo objetivo, que el equipo defienda.

La mejor defensa llega en Gran Canaria

Y el equipo respondió en su visita a la pista del siempre complicado Gran Canaria, de su ex jugador, Jaka Lakovic, donde los blaugrana dejaron en solo 65 puntos al rival para llevarse un importante triunfo en la Liga Endesa, donde el Barça no puede dejar escapar encuentros si quiere estar en la Copa del Rey.

El Barça mostró muy buena imagen ante el Gran Canaria, con jugadores como Shengelia y Parra / FCB

Un Pascual que quiere dar un aire más ‘guerrero’ y que tiene claro que los minutos llegarán respecto al trabajo defensivo de sus jugadores, por lo que todos tienen claro el mensaje, y este miércoles esperan seguir aplicando ese criterio ante el ASVEL Villeurbanne.

Sin duda, un rival propicio para sumar su primer triunfo en la Euroliga, ante un cuadro francés que ocupa la última posición en la tabla (3-9) y que llega como víctima propiciatoria con un Barça con ‘hambre’ de victorias.

Regresa el polémico Thomas Heurtel

Para el aficionado culé, la motivación también será alta porque en las filas del conjunto francés llega un jugador que resultó polémico en su momento, y que estuvo a punto de volver la temporada pasada, el base francés Thomas Heurtel.

Thomas Heurtel tendrá una noche complicada en su regreso al Palau / EUROLEAGUE

El base estuvo a un paso de incorporarse al equipo de Joan Peñarroya después de las lesiones de los bases e incluso llegó a volar a Barcelona, aunque de que el club se tirara atrás en su fichaje al considerar que la afición rechazaba completamente su incorporación por su polémico viaje a Estambul, y que acabó llevándolo al Madrid.

Heurtel cargó en una rueda de prensa contra la entidad blaugrana al considerar que le habían dejado ‘tirado’ después de aceptar la oferta del Barça hasta final de temporada, ignorando que sigue siendo un jugador ‘vetado’ y posiblemente se llevará los silbidos del Palau que no perdona.

"Debí rechazar al Barça"

Pocos días atrás, rememoró ese momento en una entrevista en l’Equipe. “Quería volver a un gigante de la Euroliga con la idea de que ambas partes podríamos reescribir una historia que había terminado mal y era tentador. Me equivoqué. Debería haber rechazado al Barcelona y haber venido al ASVEL que me ofrecía tres años de contrato" .

Pascual y Heurtel compartieron vestuario en el Zenit durante dos temporadas / ZENIT

El base francés de 36 años vive su segunda etapa en el ASVEL tras su paso por el Leyma Coruña la pasada temporada y también el Shenzen Leopards de la Liga china. El de Montpellier ha disputado más de 250 partidos en la Euroliga con el Baskonia, el Anadolu Efes, el Barça y el Real Madrid.

Curiosamente, Xavi Pascual, el deseado culé, y Thomas Heurtel, denostado por la afición blaugrana, compartieron vestuario en la etapa de ambos en el Zenit Sant Petersburgo. Aunque seguramente, esta noche no habrá demasiados saludos porque ambos vivirán dos realidades bien diferentes.