Xavi Pascual ya tendría atado a su primer fichaje

Amar Alibegovic podría ser el primer refuerzo para el Barça de Xavi Pascual. Así lo aseguró la información del portal italiano 'Superbasket', que publicó este lunes que "El traspaso de Amar Alibegovic al Barça parece un hecho consumado".

Alibegovic es un ala-pívot de 206 centímetros de altura, que actualmente forma parte de la plantilla del Trapani Shark italiano. Sus promedios en la presente temporada son de 8,6 puntos en liga italiana y 12 en la Basketball Champions League.

Xavi Pascual quiere fichajes

Juan Carlos Navarro aseguró que desde el club, Pascual era el único candidato para asumir el cargo de entrenador tras la destitución de Peñarroya: "Estamos muy contentos de su vuelta a casa. Cuando decidimos el cambio de entrenador, sólo había un nombre sobre la mesa. Es un entrenador con mucha experiencia, muy metódico y hará un equipo más sólido defensivamente", declaró el manager general de la sección el día en que Pascual firmó su contrato hasta 2028.

A pesar de la voluntad por ambas partes de cerrar el acuerdo, el fichaje de Pascual no fue tan fácil porque el técnico de Gavá exigía unas ciertas garantías con el proyecto deportivo. El catalán le pidió un esfuerzo al club para reforzar la plantilla cuanto antes, y es por ello que el Barça está en el mercado a la espera de poder encontrar alguna pieza que pueda sumar. Y esta puede ser la de Amar Alibegovic, que podría ser un jugador correcto para el fondo de armario azulgrana, pudiendo dar minutos de descanso a hombres como Toko Shengelia.

Amar Alibegovic, defendido por Toko Shengelia en el pasado Eurobasket / Instagram: @ace_0107

El internacional bosnio disputó este pasado verano el Eurobasket con su selección, promediando 6,3 puntos por partido y llegando hasta los octavos de final. El nombre de Amar Alibegovic había sido vinculado a otros equipos de Euroliga como el Olimpia de Milán.