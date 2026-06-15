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BALONCESTO

Xavi Pascual, el técnico que nunca falla con su cita en la final de la Liga Endesa con el Barça

El técnico de Gavà vuelve a la final del Play off dónde nunca ha faltado como entrenador del Barça, con nueve apariciones y cuatro títulos. Ahora quiere el quinto

El Barça pone la directa a la final del playoff de la Liga Endesa

El Barça pone la directa a la final del playoff de la Liga Endesa

El Barça pone la directa a la final del playoff de la Liga Endesa / @ACBCOM

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Barça regresa tres temporadas después a la final de la Liga Endesa y lo hace con el técnico que más éxitos ha cosechado en la era moderna, y que tendrá la oportunidad de volver a ganar una Liga de blaugrana, aunque sea la última en un tiempo después de haber decidido dejar el club a la finalización de la campaña en una decisión que dejó en 'shock' a la sección blaugrana.

Pascual ha logrado con el Barça cuatro títulos de Liga Endesa, el último en la campaña 2013-14 y ahora regresa al play-off final diez temporadas después de su última presencia, en la campaña 2015-16

El entrenador de Gavà acumulaba hasta hoy nueve presencias en el último escalón por el título doméstico. Consiguió este hito de manera consecutiva y con pleno de nueve de nueve en su primera etapa en el Barça: de 2008 a 2016.

El vestuario azulgrana recibió la felicitación de Pascual y siguen unidos en busca del título de Liga Endesa

El vestuario azulgrana recibió la felicitación de Pascual y siguen unidos en busca del título de Liga Endesa / FCB

Cuatro títulos de campeón

En estas nueve ocasiones, cosechó hasta cuatro títulos de campeón de la Liga Endesa y ahora quiere ir por el quinto aunque el reto es mayúsculo, porque enfrente tendrá un equipo en un estado de forma excepcional como el Valencia Basket, que se clasificó tras endosarle un rotundo 3-0 al ASISA Joventut.

Ahora, Pascual eleva su listón de plenos a diez presencias en el Playoff Final de diez temporadas dirigiendo al Barça, sin duda un record histórico que habla de la influencia que ha tenido el entrenador catalán en la historia de la sección blaugrana.

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Seguro que ahora irse consiguiendo para los culés un título importante, y sin duda, en caso de conseguirlo, sería mucha más dolorosa su salida, y más difícil de entender cuando todo apunta que mejorará el presupuesto de la sección, con grandes fichajes ya cerrados, y una nueva dirección deportiva. Lamentablemente, deberá ser también con un nuevo entrenador en el banquillo.

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