Xavi Pascual, sobre su salida del Barça: "El club me protegió cero"

Xavi Pascual es uno de los grandes entrenadores que ha tenido el Barça de baloncesto. En el Palau Blaugrana, ganó cuatro Ligas ACB, tres Copas del Rey, tres Supercopas y la Euroliga del año 2010. En el año 2016, abandonó la ciudad condal para dirigir al Panathinaikos durante dos años y al Zenit durante este último lustro, en el que ha sido su último proyecto como técnico.

El extécnico del Barça concedió una entrevista a 'MD' en la que analizó su salida del club catalán, su etapa en Rusia junto a un Zenit que se vio forzado a dejar la Euroliga, y su futuro tras cinco años en San Petesburgo. Actualmente, Pascual se encuentra sin equipo, aunque ha reconocido que su objetivo claro es el de entrenar a una plantilla que forme parte de la máxima competición europea.

"Sin lugar a dudas, esa es la idea, volver a la Euroliga, no contemplo otra posibilidad en este momento. Estoy esperando algo que realmente me ilusione. El entrenador es un puesto especial, no es como el jugador, que puede coger contratos en los que no está del todo convencidos. Yo tengo que estar convencido del proyecto", confirmó.

Xavi Pascual / VTB LEAGUE

Además, reconoció haber recibido ofertas durante su etapa en Rusia. "He tenido varias pero todas han llegado estando con contrato en vigor. Yo intento ser una persona responsable y honesta y cuando tengo un compromiso con alguien intento no romperlo. He desaprovechado oportunidades de estar en la Euroliga muy interesantes con equipos punteros pero mi compromiso me impedía ni siquiera planteármelas".

También tuvo tiempo de recordar viejos momentos en el banquillo del Barça. "En 2014 me ofrecen seguir, yo acepto pero les digo “chicos, ésta es la última liga que podemos ganar. Tenemos dos opciones: o vamos a jóvenes y lo explicamos muy bien, pues tardaremos dos o tres años en volver a regenerar el equipo, o fichamos estrellas del panorama europeo para poder ser competitivos, porque ya no vamos a poder más”. Fuimos hacia los jóvenes, como Abrines o Hezonja, pero no los acompañamos de gente un poco puntera para apuntalar un poco eso. No fuimos a los fichajes top y pasó lo que pasó. A pesar de todo eso, jugamos todas las finales. Pero el Barcelona no puede vivir de proyectos. No se quiso explicar y se dejó al entrenador morir. Si me pilla ahora, no me vuelve a pasar".

Xavi Pascual en su etapa con el Barça / EFE

Su final en el Barça no fue el ideal, ni mucho menos. "Cuando el club deja de proteger al entrenador, el entrenador está muerto. Se creó el discurso de que el Barça solo jugaba táctico y defensa, en contraste con un Madrid que jugaba rápido y ofensivo… ¡cuando en toda Europa se me considera un entrenador no defensivo! Aquí se me puso esa etiqueta, luego se decía que no poníamos a los jóvenes, a los que estábamos preparando para más adelante. Y luego se nos fueron a la NBA. Fue un cúmulo de circunstancias".

"Me protegieron cero"

Sobre si el club lo había protegido, Pascual lo tuvo claro. "Cero. Los dos últimos años, cero. Especialmente el último. Desde febrero hubo gente que no me dirigió la palabra, nadie quería morir conmigo. Los dos últimos años fueron muy complicados. La decisión ya estaba tomada y yo lo sentí dentro. Cuando gente te gira la cara… Por no hablar de los fichajes, me llegaban las opciones seis, siete u ocho".

A pesar de la mala salida del Barça, Xavi Pascual reconoce que le gustaría volver al Palau. "Yo tengo una gran relación con el presidente Laporta y si alguna vez considera que le puedo ayudar, sé que me contactará directamente. Y no será muy difícil". Tampoco descartó entrenar a una selección, ahora que el cupo de la española está vacío. "Sí me haría ilusión es dirigir alguna vez una selección y disputar unos Juegos Olímpicos".