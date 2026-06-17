Xavi Pascual: “Tenemos un reto muy grande, pero llegamos con toda la ilusión del mundo”

El Barça ya se encuentra en Valencia, velando armas para el primer encuentro de la final que se jugará este jueves en el Roig Arena (20.00), y el técnico azulgrana, Xavi Pascual, como el ala-pívot, Tornike Shengelia, se mostraron confiados en poder realizar una gran final, y llevarse el título.

“Llegamos con mucha ilusión en una temporada que nos ha costado un poco y dónde nos hemos tenido que reinventar”, decía Pascual en la presentación oficial de la final en el Ayuntamiento de Valencia, junto al técnico ‘taronja’ Pedro Martínez.

“Sabemos de la dificultad que nos espera pero estamos ilusionados y con ganas de que empiece esto y que podamos ser competitivos”, dijo Pascual, que ya lanzó el objetivo que tienen. “Si podemos ganar un partido en Valencia, iremos a por él”, dijo el técnico.

Sobre el rival, dijo que “está realizando un trabajo espectacular. Con su estilo ganan muchos partidos y practican el mejor baloncesto de Europa, pero nosotros también tenemos nuestro estilo, anotando 93,5 puntos”, dijo “Nosotros también queremos anotar y defender bien. Será una eliminatoria muy bonita para el espectador, que tengan ganas de ver estos partidos y que la gente joven se enganche al basket”, auguró el técnico de Gavà.

Centrados en el primer partido

“Llevo disputadas muchas finales, y no sabes como puede ir. Estamos centrados en el primer partido, como arranca, y todo el mundo debe buscar su camino. Tenemos un reto muy grande por delante pero con toda la ilusión del mundo”, resumió el técnico azulgrana.

Sobre el rival, “Valencia nunca pierde el sentido de lo que quieren hacer y la agresividad. Siempre creen en ellos mismos y lo han mostrado en cuartos y semifinales. Nosotreos hemos tenido una temporada más irregular, pero ahora que estamos todos tenemos más recursos y recuperada la forma. Los dos estamos ilusionados por intentar ganar”, dijo.

Sobre el factor cancha, para Pascual tiene una importancia relativa. “Los dos equipos han ganado en casa y fuera, conocen ambas pistas. Lo vimos en cuartos de final. Todos preferimos tener el factor pista, pero nadie puede decir que no podemos ganar fuera. El tiempo nos dirá la respuesta real”, aseguró.

Por su parte, Tornike Shengelia, uno de los jugadores más destacados del Barça en los play-offs, dijo que espera la final “con muchas ganas. Estamos contentos de haber llegado hasta aquí e ilusionados de medirnos ante un rival importante, y con ganas de que empiecen los partidos”, aseguró.

Pedro Martínez quiere el título

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró que llegan “con ilusión y mucha ambición. Sabemos donde todos queremos llegar y máxima dificultad para ambos equipos. Hemos hecho un buen trabajo para ahora ser competitivos. No tenemos la garantía de que vamos a ganar pero vamos a poner todo el empeño”, dijo

“Estamos en una final y será igualada”, decía. “El Barça y su entrenador es un maestro en la preparación de partidos, y con la incerteza de como será el partido y hacia dónde irá, con sus sorpresas tácticas, pero eso es lo bonito del juego...Para el Valencia Basket es un éxito y ganar será lo más grande, la ilusión de los aficionados.Tenemos gran respeto por el rival”.

Sobre el factor cancha, se mostró deacuerdo con la apreciación de Xavi Pascual. “Son jugadores expertos, y tienen el carácter y la personalidad paraganar en cualquier pista. Tenemos menos experiencia que ellos, pero hemos ganado en pistas muy complicadas y a final el factor pista te da un punto de energía, pero si no juegas bien, puede no ser suficiente”concluyó el técnico catalán del Valencia Basket