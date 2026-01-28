Xavi Pascual respira aliviado con el retorno más esperado para el Barça

El Barça afrontará este jueves (20:15 h) una de las salidas más complicadas que presenta la Euroliga, la visita al temible Pabellón de la Paz y la Amistad, El Pireo. El Olympiacos de Georgios Bartzokas, viejo conocido de la afición azulgrana, es uno de los equipos más en forma de la actualidad, con siete triunfos en sus ocho últimos compromisos europeos. Así lo destacó Pascual en la previa: "Olympiacos es uno de los campos más difíciles de la competición, históricamente y en la actualidad. Es un equipo que lo está haciendo muy bien, llevan siete de los últimos ocho partidos ganados. En casa están muy sólidos", advirtió.

Clyburn, el regreso más esperado

El Barça cuenta con la plantilla más corta de entre los equipos candidatos a estar en la Final Four de la Euroliga el próximo mes de mayo. Además, una de las más veteranas, con la columna vertebral rondando los 35 años de edad. Una de las piezas angulares del equipo es Will Clyburn, lesionado el pasado 19 de diciembre y, hasta la fecha, en el dique seco. Su vuelta se antoja clave para los azulgranas, que sin él han ganado diez de los 14 partidos que han disputado.

Pascual, sonriente, anunció que su retorno a las canchas está previsto para este jueves: "El martes completó el 90% del entrenamiento, el miércoles al completo, y esperemos que esté listo para jugar. Pero claro, su retorno tiene que ser progresivo, y más cuando los jugadores son un poco más mayores".

Will Clyburn, en el entrenamiento previo al partido frente al Olympiacos / Gorka Urresola

El técnico bromeó con la prensa acerca de si Clyburn es el fichaje de invierno que puede hacer el club, ante la falta de posibles refuerzos: "Will quizás no sea un fichaje, pero es un jugador muy importante, que lo estaba haciendo muy bien. Estaba en un momento excelso y necesitamos tenerle a muy buen nivel si queremos aspirar a hacer grandes cosas".

Un Olympiacos diferente respecto al partido de ida

El conjunto dirigido por Bartzokas, a diferencia del Barça, no tiene ningún tipo de reparo en acceder al mercado y fichar jugadores prácticamente por castigo. Los griegos se han reforzado en los últimos días con el base Cory Joseph, con una larga trayectoria en la NBA, y el pívot Tyrique Jones, procedente del Partizán. Además, también añadieron al lesionado Monte Morris.

Pascual valoró la capacidad para incorporar nuevas piezas que tiene el Olympiacos, y lo que eso supone: "La plantilla de Olympiacos no se acaba nunca. Cada vez la refuerzan, a media temporada hacen un fichaje, y otro, y otro... La verdad que es una barbaridad. Y sobre todo con el fichaje de Tyrique Jones tienen un jugador más que les da atleticismo, cambios de ritmo defensivos y ofensivos, es un jugador súper importante en esta competición. Además, también han incorporado nombres como Cory Joseph. Intentaremos estar bien preparados, como siempre, pero luego hay que jugar bien, claro".

¿Le da mucha importancia Xavi Pascual a la clasificación actual?

La Euroliga está apretadísima, y una derrota, como este martes le sucedió al Madrid en París (98-92), te puede hacer bajar varias posiciones. Pascual aseguró que todavía no le da mucha importancia a la clasificación, y que el foco está puesto en competir al 100% cada día: "Miramos la clasificación muy de reojo, pueden pasar muchas cosas, hay mucha igualdad. No lo miramos mucho. En la Euroliga siempre hay rivales muy difíciles, especialmente fuera de casa".

En lo que sí se fijan dentro del vestuario, es en la importancia de los 'averages' en los duelos directos. Pascual avisó que es un aspecto a tener en cuenta: "Aquí ganamos de 13. Esto lo tenemos que tener en la cabeza. Hay que intentar ganar, pero en los enfrentamientos directos, tenemos que cuidar el tema del average".

¿Qué opina Pascual del tema electoral?

Más allá del contexto del partido ante Olympiacos, la actualidad del Barça está marcada por la decisión que hizo pública hace unos días el club azulgrana, en la que se fijó el próximo 15 de marzo como fecha para las elecciones a la presidencia. Pascual, una voz más que representativa para el barcelonismo, valoró la situación con naturalidad: "Se nos comunicó la fecha, lo sabíamos un poquito antes de hacerse público. Es una situación relativamente normal, lo más importante es que el club siga trabajando con estabilidad. El Barça es un club electo, esperamos que vaya muy bien todo el proceso. Desde la parte deportiva, lo más importante es que no nos afecte, que todo tenga estabilidad".