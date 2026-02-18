Xavi Pascual quiere relanzar al Barça con el título de Copa

Para el técnico del Barça, Xavi Pascual, la Copa del Rey que arranca para los blaugrana el viernes en cuartos de final ante el UCAM Murcia (21.00) es la mejor oportunidad para arrancar un nuevo ciclo ganador con el Barça después de unos años de decepción en la sección del basket blaugrana.

Con la llegada del entrenador de Gavà, el equipo ha tomado forma, ha vuelto a recomponerse emocional y mentalmente, que le ha llevado a remontar el vuelo en la Liga Endesa y también en la Euroliga. Dos títulos por los que se suspira también desde hace tiempo aunque todavía tienen cierto margen de maniobra y trabajo hasta que llegue el momento decisivo en ambos.

Aunque la primera piedra de ‘toque’ del Barça de Pascual es la Copa del Rey, uno torneo dónde el técnico azulgrana ha demostrado su capacidad estratégica, a corto plazo, y que le ha llevado a ganar nada menos que tres Copas en ocho participaciones y hasta seis finales disputadas.

A Pascual no le temblará la mano si tiene que utilizar a los jóvenes, a los que sigue junto a Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández / FCB

Un Pascual ambicioso

Un registro que explica la ambición de Pascual en este torneo de corto recorrido donde las emociones, la tensión, pero también una buena puesta en escena a nivel estratégico en cada partido, pueden llevar al título. Y es que la Copa es un torneo donde el entrenador del Barça se siente como pez en el agua, y ya lo demostró en su primera etapa en el banquillo blaugrana, donde el equipo siempre tuvo protagonismo en las rondas finales.

Ese historial de éxitos en la Copa con Pascual en el banquillo, arrancó en 2009 dónde se quedó a las puertas de la final ante el entonces TAU Cerámica, para luego sumar dos títulos consecutivos en las ediciones de 2010 y 2011, superando a su máximo rival, el Real Madrid, para volver a ganar el título en 2013 ante Valencia Basket.

Pascual, durante el entrenamiento de este martes en el Palau, sentado sobre un balón de la Copa del Rey / FCB

No tuvo tanta suerte en las finales de 2012, 2014 y 2015 donde caía ante el Madrid, y en su peor actuación, caía en cuartos de final ante Bilbao Basket en 2016. Fue su última aparición con el equipo blaugrana antes de iniciar una nueva etapa en Atenas y después en el Zenith San Petersburgo.

Nuevo ciclo ganador

Unos números excepcionales para el técnico de Gavà con tres títulos y seis finales en ocho años-entre los mejores registros entre entrenadores ACB solo superado por Pablo Laso (6), Aíto (5) e Ivánovic (4)-, y que ahora quiere arrancar un nuevo ciclo ganador empezando por el torneo del KO.

Pascual espera poder contar con todos los recursos posibles, todavía pendiente de los lesionados, aunque sabe que al final, no podrá poner excusas porque seguro que los jugadores que tenga disponibles para el torneo, van a darlo todo con un entrenador que sabe ganar Copas y que les va a exprimir al máximo gracias al carácter ganador que siempre le acompaña.