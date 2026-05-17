Xavi Pascual se pronuncia sobre su salida a Dubái: "No puedo controlar los rumores"

Xavi Pascual se ha pronunciado tras la victoria del Barça de basket en Tenerife. El técnico blaugrana atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y fue preguntado sobre el tema del día: su marcha a Dubai Basketball. Una salida que, a falta de la oficialidad, va a suceder, después de que el entrenador haya aceptado la oferta de los Emiratos.

"No puedo controlar los rumores que salgan, no voy a comentar nada sobre eso. Hablaremos al final de temporada como ya dije hace unas semanas. Se han hablado de muchísimas cosas diferentes. Ahora estoy centrado en esta temporada y luego ya se verá. Nada más sobre ese tema", zanjó.

Xavi Pascual, en Tenerife / X

Una postura habitual en las últimas semanas. Desde hace un tiempo, Pascual ha remarcado que no hablará hasta final de curso, aunque su prematuro adiós es cuestión de tiempo. Según 'RAC1', el técnico de Gavà se reunió hace unos días con el Barça de basket y la reunión no acabó de la mejor manera, con buenas sensaciones. No hubo un entendimiento total.

El Dubai Basketball pagará la cláusula de rescisión de Xavi Pascual a final de temporada, la cual está estipulada en 300.000 euros. Una cantidad accesible para el club de los Emiratos, que está trabajando en un proyecto ganador, con el fichaje de Blossomgame y las pujas por Sylvain Francisco e incluso Mario Hezonja, y busca un entrenador que los lleve a la próxima Final Four.