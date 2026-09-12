Xavi Pascual se pronuncia por primera vez tras su salida del Barça: "Había hablado con Pep Guardiola de que las segundas partes son muy complicadas"

60 días habían pasado desde la comunicación oficial de la salida de Xavi Pascual del Barça después de que abonara la clausula de rescisión para, a posteriori, fichar por el Dubai Basket. Tras unos primeros días de mucha habladuría e hipótesis, el silencio se instaló tanto en el entorno azulgrana como en el del técnico de Gavà. No obstante, cuando ambas partes parecían haber pasado página, ya centradas en la nueva temporada, Pascual lo rompió aunque sin hacer sangre.

En una entrevista a 'El Suplement' de 'Catalunya Ràdio', no quiso entrar en una 'guerra' con el club de su vida y fue bastante benévolo en todas sus declaraciones. "El Palau es mi santuario, es mi lugar. Nunca volveré a ser tan feliz como lo he sido en el Palau. Esto es muy difícil de cambiar. Es el club de mi vida, son los colores de mi vida...", manifestó.

Una salida controvertida

La salida del entrenador catalán fue muy cuestionada por distintos motivos y levantó muchas dudas. El principal fue el económico, algo que niega Pascual y lo razona en que "ya no habría venido aquí porque tenía otras cosas con mucho más dinero". "Y seguramente tampoco habría fichado por donde he fichado porque tenía cosas con mucho más dinero", defendió.

Xavi Pascual, entrenador del Dubai Basket / Dubai Basketball

Por otra parte, recalcó que "nunca ha señalado al club como culpable". "El club y Xavi Pascual estuvimos 10 años juntos. Dejamos de estar juntos durante casi 10 años más. Y ambas partes han evolucionado en una dirección diferente", apuntó el entrenador campeón de la Euroliga en 2010.

Además, quiso dejar claro que su relación con el presidente Joan Laporta "se mantiene intacta y tenemos muy buena relación. Yo le expliqué qué es lo que yo sentía y él me respetó desde el primer momento, como siempre ha hecho. Siempre hemos tenido muy buena relación, nada ha cambiado y nada va a cambiar".

Desavenencias concretas

Manteniendo en todo momento un tono conciliador, repitió -al igual que en la rueda de prensa en la que comunicó que no seguiría en el cargo- que el entrenador "debe sentir que está en el lugar adecuado en el momento adecuado. Porque debe liderar desde la honestidad, desde el conocimiento y desde estar convencido de que puede conducir al equipo al éxito".

Es por ello "que muchas veces debe decir que no en sitios porque no coincide exactamente el objetivo del club con el objetivo que tú crees que puedes alcanzar". "Es una cosa muy complicada que aprendes con el paso de los años", añadió.

Segundas partes nunca fueron buenas

Cuestionado por si su exitosa primera etapa le pasó factura en cuanto a las expectativas, el actual preparador del Dubai consideró que "no me ha afectado el pasado".

"El equipo era cómo era. No pudimos cambiarlo. Al final, llegamos a la final de la Liga, que era una situación muy complicada, tal y como iba la temporada. Sin ningún refuerzo y con muchos problemas de lesiones", señaló con mayor contundencia.

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Finalmente, explicó que había hablado con Pep Guardiola de que "las segundas partes son complicadas. Y en can Barça, también". No obstante, aseguró que no se arrepiente de la decisión: "A pesar de haber dicho que no varias veces, al final sentí que tocaba en ese momento, y no me arrepiento. Creo que ayudé a dar un poquito de estabilidad al club. Como barcelonista, me siento contento de lo que aporté en ese momento".