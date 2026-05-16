¿Por qué Xavi Pascual no se pronuncia sobre su futuro?

El futuro de Xavi Pascual se ha convertido en un asunto clave para el futuro de la sección blaugrana que quiere la continuidad del técnico de Gavà al que ficharon mediada la temporada para que diera un vuelco a la sección en los próximos años.

El técnico decidió aceptar la oferta en base a unas promesas que recibió de la directiva respecto a la incorporación de jugadores para reforzar la plantilla en caso de que lograsen la regla de 1:1- que no ha llegado- y ni tan siquiera le ofrecieron algún fichaje para sobreponerse a las múltiples lesiones que ha vivido el equipo y que finalmente le dejaron fuera de la Euroliga antes de tiempo.

Ahora, el conjunto azulgrana lucha por acabar lo más arriba posible en la clasificación de la Liga Endesa para afrontar con ciertas garantías el play-off por el título, la última gran oportunidad de ganar un título importante en las tres últimas temporadas.

El técnico azulgrana ha evitado pronunciarse sobre su futuro cada vez que sale el tema / EFE

¿Qué pasa con Pascual?

Pero el equipo y su situación en la Liga Endesa ha quedado aparcada porque lo que interesa al aficionado culé es si realmente el equipo levantará el vuelo el próximo año con grandes incorporaciones y con un técnico como Xavi Pascual que pueda reconducir la sección tras años de penuria y desacierto. Pero el gran problema para el Barça es que el técnico está muy ‘quemado’ por todo lo que ha sucedido, las promesas incumplidas y la decepción por unos dirigentes que le prometieron el ‘oro y el moro'y ahora se plantea seriamente su salida.

Esta temporada ha sido un poco más de lo mismo al estilo del primer año de Grimau y el pasado de Joan Peñarroya, dos entrenadores que sí llevaron al equipo al play-off cosa que ni tan siquiera ha logrado Pascual, que por primera vez en su carrera no ha llevado a su equipo a los cuartos de final.

Xavi Pascual está decepcionado sobre todo lo ocurrido esta temporada y medita irse / ACB Photo - Álex Cámara

Ante esa tesitura, Pascual ha estado desviando la respuesta clara y concreta sobre si seguirá en el Barça el próximo año, algo que ahora mismo le reclama el propio club, algo que consideran básico en el proyecto de futuro como apuntaba el comunicado oficial lanzado esta semana, o si finalmente hace las maletas y acepta alguna de las importantes ofertas que tiene sobra la mesa, especialmente la de Dubai Basketball.

Quiere garantías

El técnico azulgrana está meditando ahora mismo si vale la pena seguir en un club que no se tomó en serio sus demandas cuando aceptó el cargo y al mismo tiempo tiene que tener garantías que llegarán todos los jugadores que ha puesto sobre la mesa, incluído el siempre polémico Mike James.

¿Por qué no sale a la palestra Xavi Pascual para aclarar su futuro? Pues sencillamente porque es una manera de presionar al club de que se cumplan sus exigencias si quiere afrontar con garantías un periodo exitoso del equipo, cosa que no ha podido hacer con el equipo que aceptó en su momento.

Joan Laporta debería reconducir la situación en una conversación clara con el técnico / FCB

Mientras realiza ese pulso al Barça ve como las ofertas le van cayendo y algunas tan tentadoras como la de Dubai Basketball que en ningún momento escondió su deseo de traer a la nueva franquicia un entrenador de prestigio y sin restricciones presupuestarias de ningún tipo. Vamos, un auténtica tentación para Pascual para dejar al Barça en la estacada.

Debe salir a la palestra

El técnico de Gavà quiere ser feliz en su Barça, pero en las condiciones que requiere un entrenador ‘top’ de la Euroliga y si ve que las condiciones acaban sin convencerle, no hay duda que tomará la puerta de salida, explicará claramente los motivos, y dejará al Barça si el entrenador al que habían contratado para hacer de nuevo ‘grande’ de la sección.

¿Quién puede frenar su salida? Pues ahora mismo, nadie, a no ser que sea quizá el mismo presidente Joan Laporta que se siente con el técnico y le haga olvidarse de esas ofertas mareantes que tiene sobre la mesa y le ofrezca las garantías que este pasado año no se cumplieron.

Con la indefinición de Pascual, ya han saltado nombres para sustituirle y el Barça tuvo que atajarlo / SPORT

Lo único que pide el aficionado es que Pascual sea claro, y si tiene las dudas de seguir o realmente quiera hacerlo, lo anuncie públicamente para que todo el mundo se posicione. De lo contrario, el ‘run run’ sobre su salida no se detendrá y el Barça no puede permitirse una distracción tan grande cuando todavía hay un título importante en juego.