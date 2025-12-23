Xavi Pascual se pronuncia sobre la diferencia de tiros libres (24-4) con Fenerbahçe

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha asegurado que se siente "orgulloso" de sus jugadores, que este martes perdieron en la pista del Fenerbahce Beko Estambul en un partido de la Euroliga igualado que se decidió en los segundos finales (72-71).

"Me siento orgulloso de mis jugadores. Hemos intentado ganar, hemos tenido grandes opciones de ganar, y dimos este regalo al final, con esta decisión arbitral... Nada más que decir", ha comentado el técnico en declaraciones a pie de pista a la televisión de la Euroliga.

El técnico catalán se ha referido así a la falta que Myles Cale ha cometido sobre Wade Baldwin a falta de 10 segundos y que los árbitros, tras revisar la imagen, han sancionado como una acción de tres tiros libres que han resultado decisivos para la victoria del equipo turco.

En la rueda de prensa posterior, Pascual ha analizado el ajustado final: "Ambos equipos pudimos ganar el partido. La segunda parte fue dura, pero paso a paso logramos una ventaja de cinco puntos (61-66, min.37)".

"De repente, tras un rebote ofensivo y un contraataque, el Fenerbahce volvió al partido. Después anotamos dos tiros libres de Vesely, pero la última bola acabó en estos tres tiros que decidieron el partido".

Preguntado por la diferencia en los tiros libres lanzados por el Barça (4) y el Fenerbahce (24), Pascual ha respondido que necesitarán "mejorar este aspecto del juego".

Joel Parra: "Las decisiones finales nos hacen perder el partido"

Por su parte, el alero Joel Parra ha asegurado, en declaraciones difundidas por el club, que en el vestuario no están "contentos por la derrota, pero sí con la imagen del equipo".

"Ganaremos o perderemos, la imagen del equipo tiene que ser esta; competir hasta el final. Teníamos que seguir el plan de partido para estar ahí y tener opciones. Cuando nos hemos puesto por delante, hemos tenido la oportunidad. Las decisiones finales nos hacen perder el partido, pero hemos competido bien en la pista de un gran equipo", ha añadido.