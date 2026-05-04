Xavi Pascual, sobre el problema de la NCAA: "No podemos tener el ADN de La Masia"

La fuga de talentos en el baloncesto europeo es una realidad cada vez más preocupante. En pocos días, el Barça de basket ha visto como dos de sus grandes promesas, Sayon Keita y Joaquim Boumtje-Boumtje, abandonarán el club para seguir su carrera en los Estados Unidos, donde les esperan las universidades con unas cantidades de dinero imposibles de igualar en Europa.

No solo sucede en el Barça, sino también en otros clubes como el Olimpia Milano o la Virtus Bolonia. La Universidad de St. John ofrece cinco millones de dólares brutos de salario a Quinn Ellis, unas cifras astronómicas que dejan a Europa en una mala posición. Xavi Pascual se pronunció sobre este problema, que ya se dio el año pasado con la marcha de Dame Sarr.

"Todos estamos buscando una respuesta a esto. Toda Europa está buscando una respuesta que, hasta el momento, no encontramos. Los contratos que ofrecen son increíbles y es muy difícil. El baloncesto es el único deporte del club que no puede tener el ADN de la Masia. En este momento es muy difícil subir jugadores, cuesta mucho", inició el de Gavà.

"Los jugadores con 16 años ya pueden saltar e irse. Eso lo hace todo todavía más complicado. Hace que toda la estructura del baloncesto europeo sea complicada con este tema. Lo que sí tenemos que hacer, seguro, es que cuando se vayan al menos lo hagan contentos del tiempo que han estado aquí. Y si algún día tienen que volver, que tengan ganas de hacerlo. Eso seguro que lo tenemos que hacer bien", remató.

A diferencia de otras secciones como el fútbol, el Barça de basket no puede competir contra Estados Unidos. Si ya le cuesta en Europa, todavía más en la NCAA y NBA. Es por eso que la filosofía de la cantera no puede aprovecharse, a pesar de que se trabaje bien con jugadores de gran proyección. Una vez llegados los 16 años, abandonan el nido sin ni siquiera haber debutado con el primer equipo.

Joaquim Boumtje Boumtje se marcha a la NCAA / ACB Photo - Joan Vidal

El incentivo económico ya ha motivado los traspasos de Dame Sarr, Mathieu Grujicic, Raul Villar y Kasparas Jakucionis, además de los recién salidos. Y es entonces cuando se plantea la cuestión: ¿Merece la pena tener una cantera? ¿Para quién estamos formando a los jugadores? Según Pascual, de momento no se ha encontrado una solución para hacer frente a esta situación.

El Barça de basket (y Europa) se queda sin jóvenes

En consecuencia, el baloncesto europeo carece de talentos jóvenes. El propio Barça es un ejemplo, contando con una plantilla más veterana que novata al que se le puede añadir el nombre de Mike James (36 años en agosto). Si alguna 'perla' destaca, aparece Estados Unidos para ofrecerle una oferta que no podrá rechazar. Y en el club blaugrana son conscientes de ello.

En lo referente a la actualidad, el Barça de basket logró una victoria de gran importancia y se acerca en la clasificación a UCAM Murcia y Valencia Basket, que pincharon esta jornada en sus visitas a domicilio. Por tanto, los de Pascual están situados en la cuarta plaza a una sola victoria del segundo. El próximo sábado recibirán a San Pablo Burgos en el Palau Blaugrana.