Xavi Pascual pone el ojo en la cantera blaugrana

El nuevo técnico del Barça, Xavi Pascual, ha seguido de cerca a la plantilla azulgrana durante las primeras semanas de la temporada, aunque una vez que ha tomado el mando del equipo tras la salida de Joan Peñarroya, también quiere seguir de cerca a las jóvenes promesas que pueden ayudar al equipo.

El técnico de Gavà ha ido introduciendo en los entrenamientos a los jugadores de la U22, y más pensando en que necesitará cubrir una plaza de cara a la Liga Endesa tras la baja de Nico Laprovittola, y no la podrá utilizar para un jugador foráneo ya que el limite establecido es de dos jugadores.

Ante esa tesitura, Pascual debe decidir qué jugador se une al equipo, empezando este próximo fin de semana con la visita del MoraBancAndorra, de Joan Plaza, y por ello, los ha ido introduciendo en los entrenamientos para acabar de tomar una decisión. En la matinal de este martes, contó con la presencia de tres de ellos, los jóvenes Nikola Kusturica y Joaquim Boumtje Boumtje, y otro con un poco más de experiencia como Sayon Keita.

Entre la Liga U22 y el primer equipo

Serán jugadores que evolucionarán con el primer equipo cuando se lo permita el calendario del equipo de la Liga U22 y el juvenil, aunque la intención es que tengan los máximos minutos de trabajo con la primera plantilla para que estén lo suficientemente rodados para entrar en acción.

Boumjte, en un duelo ante el Joventut en la Liga U22 / FCB

Durante la pretemporada, Joan Peñarroya ya contó con varios jugadores de la base blaugrana y que tuvieron la oportunidad de trabajar con sus compañeros del primer equipo en un intento de que estos jóvenes valores vayan cogiendo confianza entre las estrellas blaugrana.

De hecho, el ex técnico azulgrana ya hizo debutar oficialmente al jugador serbio Nikola Kusturika, que lo hizo precisamente ante el mismo rival que se encontrarán el domingo en el Palau, el MoraBanc Andorra. Lo hizo el pasado 17 de septiembre en la Lliga Catalana, para convertirse en el jugador más joven en jugar con el primer equipo, 16 años, cuatro meses y 17 días, batiendo el récord que estableció Eric Vila, que lo hizo con 16 años, seis meses y 29 días, en un partido en el Palau en diciembre del 2014 ante el Cai Zaragoza.

Kusturica, en el duelo ante el Madrid de la Liga U22 / FEB

El alero de 2,02 es una de las opciones que contempla Pascual de cara a cubrir la plaza vacante en el equipo, aunque no lo tiene todavía decidido, por lo que otros jugadores como Boumtje Boumtje y Sayon Keita, también están trabajando a las órdenes del técnico.

Boumtje brilla ante el Madrid

Boumtje viene de disputar un grandísimo encuentro en la LigaU22 ante el Madrid, donde se convirtió en el gran protagonista después de anotar hasta ocho triples, y un total de 29 puntos, siendo el jugador claramente desequilibrante en el equipo filial.

Sayon Keita ya ha debutado en la Euroliga y lo hizo como titular esta temporada / EUROLEAGUE

Por su parte, tanto Sayon Keita como Mohamed Dabone también han estado en el radar del primer equipo desde hace tiempo. Ambos pudieron jugar minutos del primer encuentro de pretemporada en Andorra, por lo que ya están más implicados con la primera plantilla blaugrana. De hecho, Sayon Keita es el jugador con más experiencia en el primer equipo. Ya tuvo minutos la pasada temporada en la Liga Endesa ante Río Breogán, Unicaja, Hiopos Lleida y Surne Bilbao Basket.

Aunque lo mejor estaba por llegar. Peñarroya decidió alinearle en el equipo titular en la Euroliga ante el Maccabi Tel Aviv y Dubai Basketball, supliendo en la convocatoria a Youssoupha Fall.